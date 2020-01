Marcelo Gallardo imagina un River sin grandes novedades de cara al 2020

El técnico cree que su plantel no sufrirá partidas significativas y que, por eso, no será necesario salir al mercado durante la pretemporada, que será más corta que la de los demás equipos.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, anunció que, de cara a la pretemporada que comenzará mañana, el club no saldrá a incorporar jugadores en este mercado, salvo que tenga una salida importante dentro del plantel, como podría ser la del mediocampista Ignacio Fernández.

Pero en ese sentido, Gallardo afirmó que "las ofertas por Nacho no han sido para nada suficientes de lo que vale el jugador", por lo que no se iría al Internacional de Porto Alegre, donde Eduardo Coudet pretende incorporarlo. "Nosotros no vamos a salir al mercado en este verano, salvo que se vaya algún jugador o que aparezca alguna oportunidad, sino va a ser muy difícil que nosotros vayamos a buscar algo. Hasta ahora creo yo que va a ser un mercado muy quieto y que nosotros vamos a intentar sostenernos con el mismo plantel que finalizamos", explicó Gallardo, en declaraciones a TyC Sports.

Y agregó: "No creo que se vaya nadie, igual siempre hay que estar siempre alerta. Es obvio que los jugadores que vienen teniendo buenos rendimientos despiertan el interés en otros equipos, en economías más fuertes que la nuestra, pero no sería bueno que se desmantele el plantel a poco de empezar, tampoco creo que vaya a suceder, porque si existiera alguna oferta ya hubiera pasado. Les pedí a los dirigentes un esfuerzo para retener a los jugadores".

El "Muñeco" se reunió este jueves con su cuerpo técnico en el predio "River Camp" de Ezeiza, para ultimar detalles de una pretemporada "diferente" a otros años.

"Tal vez sea no habitual para nosotros el poco tiempo que vamos a tener, por eso tenemos que ser muy precisos, tratar de prepararnos muy puntualmente para iniciar un comienzo de año que nos tiene en la competencia directa por la Superliga, tampoco te da tiempo de acomodarte porque son ocho partidos, hay que estar bien aceitados, para llegar a punto, apostamos al sprint final para lograr el torneo", afirmó Gallardo.

Dentro de los once títulos que logró con el "Millonario", la Superliga es una cuenta pendiente de este ciclo de cinco años y medio que fue el más fructífero en la historia del club de Núñez.

"Acá tal vez vamos a tener que prepararnos para corto plazo y después ir acomodándonos, no como otras veces que eran pretemporadas para seis meses. Por eso les pedimos el esfuerzo a los jugadores de que sigan entrenando durante sus vacaciones", sostuvo.

River, con un partido pendiente frente a Independiente que jugará el próximo 19 de enero, está a tres puntos del líder Argentinos Juniors, y Gallardo proyecta que sea un tramo final donde todos pierdan puntos, por lo que deberá aprovecharlo.

"En esta Superliga viene sucediendo que todos los equipos han dado su ventaja, se va a definir en las últimas fechas del campeonato, por eso va a ser crucial sumar puntos, porque todos van a perder algún que otro punto en estas siete fechas que quedan", analizó.

Fuente: Noticias Argentinas