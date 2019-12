Dayro Moreno negó la renovación de contrato en Talleres

Sorpresa general invadió el panorama en Talleres con las declaraciones del delantero colombiano Dayro Moreno. Es que después del entrenamiento en el predio, como parte del segundo día de pretemporada del elenco albiazul, el atacante manifestó que aún no selló su continuidad en Talleres, y quedan pendientes reuniones para definir detalles de su contrato nuevo.

"Me presenté a trabajar porque soy un profesional y por respeto a la institución, no he firmado nada y mi representante me comentó que quedan detalles y asuntos por resolver. Por el momento no he firmado ninguna renovación", declaró Dayro, brindando un panorama de intriga e incierto, después de la ilusión que había generado en los hinchas la confirmación (ahora negada) de que continuaría un año más en Talleres.

Dayro Moreno, post práctica a los periodistas.

"En la segunda semana de enero mi representante se reunirá con Fassi para definir algunas cuestiones".#Talleres parecía tener todo listo con su continuidad pero el delantero metió esta declaración.

Arranca una nueva historia... pic.twitter.com/WhU4aqB9Uy — Simón Guzmán (@simonguzman5) December 27, 2019

El colombiano remarcó que recién en dos semanas se sentarán a resolver esos detalles, situación que lo mismo llevó preocupación al DT Alexander Medina. Desde México, el presidente Andrés Fassi manifestó que "todo se va a resolver" y que "Dayro se va a quedar en Talleres", relativizando los testimonios del colombiano.

En cuanto a refuerzos, suena Guido Mainero, de Defensa y Justicia. Hay una intención de contratar al delantero venezolano de Boca, Jan Hurtado. El plantel de Talleres trabajará en Córdoba hasta el 5 de enero, fecha que partirán rumbo al predio de Defensa y Justicia a continuar con los trabajos de pretemporada.