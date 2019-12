El Marcapáginas: 3 lecturas para comenzar el 2020

Especial para La Nueva Mañana









Las alegrías

El planteo es el siguiente: Un grupo de vecinos decide ponerse de acuerdo y hacer una fiesta. El lugar en el que se va a desarrollar es en todo el edificio. La invitación es abierta y las razones del festejo son variadas (cada organizador tiene la suya).

Entonces “Las alegrías” de Martín Cristal va desarrollándose desde la intención inicial de festejar, pasando por los preparativos y la expectativas de los asistentes, hasta la culminación del festejo.

Hay un desarrollo exhaustivo de cada personaje con su voz y su biografía personal que parte de motivaciones específicas para formar parte de ese encuentro y que traza una especie de hoja de ruta que va cruzándose con los demás personajes.

Hay algo que hace de este un libro muy particular: Te saca una sonrisa (o varias) a lo largo de la lectura, pero no necesariamente porque pueda plantear situaciones que sean cómicas, sino porque te lleva a rememorar situaciones similares vividas por uno mismo en algún momento con una fiesta fuera de control. De esas fiestas que son llamadas a recordarse siempre y una buena excusa para plantear la posibilidad de que la alegría sea un buen tema en una novela, algo que no siempre se logra de la mejor manera por la posibilidad de caer en lugares comunes tantas veces vistos en historias de fiestas desarrolladas sobre todo en el cine. “Las alegrías” escapa de eso y logra una acción que se va intensificando página a página. El disfrute está servido.

Cántico de la acacia

Las personas que se ven forzadas a huir emprenden un camino que no se puede saber hacia dónde las conducirá. Muchas veces esa huída es el final mismo del camino, otras veces pueden encontrar a otros y otras que han hecho de este escape la única opción posible. En ese cruce de caminos y de historias hay una chance de encontrarse y redefinir el porvenir con mayor esperanza.

En la historia de “Cántico de la acacia” una pequeña niña llamada Joyce aparece flotando en el río. Única sobreviviente de aquellos que huyen de la violencia en Togo. Su fortuna hará que encuentre una nueva familia junto a Io-Anna quien también huyó de joven, pero de una familia que quería arreglar su matrimonio.

Grace, quien será la abuela de Joyce será quien dé refugio a estas mujeres en su sabiduría y sus palabras que no están exentas de magia. Así, estas mujeres trazarán caminos que las unan y que les otorgue la configuración familiar que les fue negada.

Kossi Efoui logra una narración con recursos que dejan una resonancia musical en la cabeza del lector. Se detiene y hace foco en cada historia de vida, en cada hoja de ruta personal para dar sentido a los acontecimientos que siguen, porque cada persona se define en relación con otros y los relatos que llevan consigo. “Pues todo suceso viene al mundo por dos caminos: el camino de ida, que es el de los hechos, y el camino de vuelta, en el que los hechos se transforman en palabras, canciones, parábolas” (Kossi Efoui).

Contracorriente

Las palabras pican, taladran, muerden, despiertan. Llegan convidadas con un mate y un pan. Ella las arrima. Ella, que es tierra, es semilla, es ofrenda, es la calidez del color de esta historia, siembra la curiosidad en él.

Él, que es el verde complementario en el color de este álbum, busca, ivncluso sin saber, rema, no deja de moverse. Las palabras brotan en la noche de sus sueños para después navegar en la curiosidad de su río. Él, que anda, mira, entiende, distingue, conversa con las islas y sus habitantes, no se entiende con la gente. Él, que desmonta, abre caminos, reconoce los perros y hace lo que sabe hacer, deja que el agua corra. Despierta un día al río de la palabra y entonces rema contra la corriente. Quiere saber.

“Contracorriente” es un libro álbum de María Wernicke donde las letras irrumpen en la ilustración convirtiéndose en olas, aves, yararás; donde sin necesidad de un color protagonista María crea un río que corre, que lleva, que riega, que rastrea caminos y da vida a las palabras que permiten el encuentro.

