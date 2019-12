Cerca de 400 ciudades cantaron, al unísono, Inconsciente colectivo

Miles de personas en cerca de 400 ciudades de todo el país se unieron este domingo para cantar al mismo tiempo la canción Inconsciente colectivo, de Charly García, como "un homenaje a la solidaridad" de los argentinos a días de la Navidad, en un evento que tuvo su epicentro la Plaza de Mayo, donde tocaron diversos artistas populares.

En Plaza de Mayo se montó un escenario por el cual desfilaron los artistas, que eran presentados por el titular de Red Solidaria, Juan Carr, según quien se espera que de todas las ciudades manden videos para editarlos y difundirlos en las redes sociales.

"Hace muchos años que queremos convocar a la Argentina para celebrar el compromiso de nuestro pueblo, para hacer un homenaje a la solidaridad", aseguró a Télam Juan Carr, de Red Solidaria, y agregó que “la solidaridad de la Argentina nos conmueve”. A mitad de año, desde la organización se contactaron con García y el músico fue quien eligió que la canción que uniera a todos sea Inconsciente Colectivo.

“Es un poema de Charly. Tiene una mezcla de dolor pero también de mucha esperanza. Fue una elección del poeta”, aseguró Carr y resaltó que la frase más fuerte para él es: “Mama la libertad, siempre la llevarás, dentro del corazón”.

Carr destacó que este año "la Argentina batió el récord de trasplantes, casi 54.000 personas donaron su sangre, hay 15.000 radioacionados, más de 40.000 bomberos voluntarios, 84.000 scouts, hay toda una Argentina solidaria y este es una buena ocasión para homenajearlos".

Agregó que ademas de cantar "en algunas ciudades se hicieron a la par acciones solidarias, por ejemplo colocando fotos de personas desaparecidas" y añadió. "Es bueno tener diferencias, las tenemos que tener, pero nos está faltando ese plus que es encontrarse". "Cuando hay una persona desaparecida los argentinos no discuten y la buscan, cuando se necesita un trasplante o donaciones para inundados lo mismo, tenemos que lograr que fuera de una situación trágica poder encontrarnos", dijo Carr y añadió "cuesta armar una mesa sin que alguien no se enoje".

Carr destacó, además, que "lo que estamos buscando es eso, un gran encuentro y los comunicadores y los artistas son una gran herramienta para la solidaridad, cuando ambos se juntan en una alianza, la gente les cree y confía. Todos los gobiernos desde la democracia sumaron algo; falta ese poder encontrarnos, urge hallar esa gran mesa de encuentro".

El lugar central en la Ciudad de Buenos Aires del festival fue la Plaza de Mayo, donde desde las 17 se presentaron la agrupación Todos Hacemos Música, Sol Mihanovich, Había Una Vez Rock, Ráfaga y Turf, entre otros.

Sol Mihanovich destacó que “la música une” y que se siente “honrada de ser parte de este show”. “Inconsciente colectivo es parte de nuestra cultura. Me parece alucinante también la unión de todas las ciudad. Es un todo el país cantando todos juntos si la Argentina lo necesita”, expresó la cantante.

Por su parte, Alejandro Pont Lezica, productor artístico de Canta Argentina, dijo a Télam que "Muchos artistas que no pudieron estar presentes también enviaron un video cantando el tema de Charly como es el caso del tanguero Omar Mollo, que se encuentra en Amsterdam, Holanda, o Lalí Espósito, que envió un video desde España".

Algunas de las ciudades que participaron fueron Córdoba, Rosario, La Plata, Tucumán, Mar del Plata, Salta, Santa Fe, Corrientes, Bahía Blanca, Resistencia, Posadas, Paraná, Jujuy, Santiago del Estero, Guaymallén, Formosa y Neuquén.

También Río Cuarto, San Luis, Concordia, La Rioja, Catamarca, Comodoro Rivadavia, San Juan, Pergamino, Santa Rosa, Tandil, Río Gallegos, Villa Mercedes, Puerto Madryn, Bariloche, Trelew, Maipú, Chivilcoy, Junín y Olavarría, entre otras.

La aceptación de toda la ciudadanía fue inmediata y que le llegaron videos de todas partes del país. “Varios lugares del país se mostraron interesados en la propuesta. Hoy por la mañana me llegó un video de la Base Marambio, en la Antártida Argentina, donde estaban ensayando el tema para cantarlo. También en las Cataratas del Iguazú, en los Esteros del Iberá; en todos lados hay mucho entusiasmo”, resaltó.

Fuente: Agencia Télam