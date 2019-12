Luifa Artime candidato a presidente: “¿Arriesgo mi idolatría? Sí”

Y se largó nomás. Y lo hizo de lleno. Fiel a su estilo, Luis Fabián Artime se lanzó como candidato a presidente de Belgrano. Las elecciones serán en abril próximo, pero en Alberdi no hay tiempo que perder, y el ex artillero “pirata” se mandó con todo a la esfera política.

Con críticas a la actual gestión, el “Luifa” se mostró preocupado por la situación deportiva y económica de Belgrano. Habló en todos los medios sobre ambas coyunturas.

En La Nueva Mañana nos planteamos abordarlo sobre el riesgo que corre al exponer su idolatría.

“Estamos en el borde del abismo en lo deportivo y, si no salimos, vamos a estar en el abismo en lo económico”

- ¿Cómo tomó tu familia esta decisión?

- No es una decisión fácil, pero era una decisión que tenía que tomar por mi compromiso con el club. Creo que es algo que me lleva, también, a la familia. Es un compromiso real que siempre tuve con Belgrano, como jugador antes y ahora como socio. Esto se va a la mierda en serio y hay que hacer algo. Entonces nos juntamos muchos locos que estamos saliendo de un lugar de tranquilidad para meternos en el barro a dar una mano.

- A propósito de salir de ese “lugar de tranquilidad”, ¿sabés que estás exponiendo tu condición de ídolo?

- ¿Arriesgo mi idolatría? Sí. ¿Tengo más para perder que para ganar? Sí. Ahora sabes que voy a ser el tipo más feliz del mundo al saber que arriesgué todo, porque ganamos muchos más.

- En tu lanzamiento, en la conferencia de prensa, dijiste: “No soy un improvisado”. ¿Por qué crees que los futbolistas que se meten en lo dirigencial tienen que aclarar eso antes?

- Porque hay que aclararlo, porque se creen que los grandes empresarios son los dirigentes buenos. ¿Saben cuántos grandes empresarios están quebrados? ¿Saben cuántos grandes empresarios presentaron grandes quiebras? ¿Y saben cuántos almaceneros, y sin desmerecer a los almaceneros, fueron grandes dirigentes? Hay que aclararlo porque hay chicanas, se creen que porque corriste atrás de una pelota no pensas, pero yo pensé antes de patear una pelota.

“Hablé con Farré. Lo quiero en Belgrano. Él todavía no decidió si quiere seguir jugando. Lo quiero a Farré jugando, en el vestuario, o en otra área del club”.

- Riquelme, Verón, ahora vos, anuncian, por las dudas, que se están capacitando. ¿Corren junto a ese prejuicio?

- Sí, me estoy capacitando. Pero es que, pregunto: ¿Qué universidad te da el título para ser presidente de un club? Saben los grandes presidentes de clubes que manejaron almacenes. ¡Grondona era ferretero! Por eso, no tenés que ser gran empresario, tenés que ser inteligente. Y rodearte de buena gente. Y ser inteligente para escuchar a los que triunfaron.

- Tengo entendido que te has reunido con presidentes de otros clubes.

- Sí. Yo soy del fútbol. En Mar del Plata me junto con gente, en Buenos Aires me junto con gente. Hablé con grandes empresarios, también, que piensan como piensa uno. A veces hay gente que vos crees que porque es empresario no sabe de fútbol, y es al revés saben más de fútbol que de empresas. Por eso, te tenés que nutrir.

- ¿Hablaste con Chiche Sosa para sumarlo a tu espacio?

- Él es mi amigo.

- ¿Va a estar con vos?

- El 10 y el 9. El 9 y el 10. Siempre estuvieron juntos.

“Me meto porque no quiero ver más a los hinchas de Belgrano caminar por Orgaz amargados por haber empatado con Almagro o Mitre de local”.

El “Luifa” y el fútbol femenino

Luis Fabián Artime quiso dejar en claro que no tocará ninguna área de Belgrano en caso de ganar las elecciones. Apoyó la práctica de todas las actividades, contó que sus hijos juegan al handball en Alianza Belgrano, resaltó el trabajo de Cultura del club y también se refirió al fútbol femenino. Pero fue por más.

-¿Es cierto que querés que el futbol femenino de Belgrano sea profesional?

- Sí, sí... Estamos hablando con la gente que corresponde. Belgrano es campeón en Córdoba del fútbol femenino. Es una realidad. Muchachos, fíjense que Belgrano es de los más ganadores en el interior del fútbol femenino, tenemos que participar de las grandes ligas; y ya estamos hablando para eso.

