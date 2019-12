Una joven de 34 años denunció a Pablo Rago por abuso sexual

Una denuncia contra el actor Pablo Rago fue radicada en Comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La denunciante, Erica Basile, señala que los hechos ocurrieron en el año 2015, cuando el actor se contactó con ella con el argumento de intentar ayudarla laboralmente.

La joven de 34 años advirtió en una entrevista radial que Rago “juega con las necesidades de la gente” y que “es un violento, un machista, muy machista. Para él somos objetos, la mujer es un objeto".

Basile y Rago se habrían conocido en el año 2013 en canal 9 cuando ella realizaba algunas participaciones en programas que se emitían en esa señal. Luego de eso, contó, habrían tenido contacto telefónico hasta el año 2015, cuando ella se encontraba sin trabajo y él le ofreció ayuda.

En su declaración, la joven asegura que en diciembre de ese año, arreglaron encontrarse en el departamento del actor. Allí, en el edificio ubicado en French al 2900, en el barrio de Recoleta, Rago habría abusado de Basile, quien aseguró que no hizo la denuncia “por temor”.

"Cuando pasó todo no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho", dijo Basile a la radio AM 1300 La Salada.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).