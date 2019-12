La Mesa de Enlace aseguró que hay una pérdida de confianza en el Gobierno

La Mesa de Enlace se reunió este lunes para analizar la medida decretada por el Gobierno nacional que avanza sobre la actualización de las alícuotas a la exportación.

En ese sentido, Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina, sostuvo que “el sorpresivo anuncio representa una pérdida de confianza en el Gobierno”. “Según las cuestas que hicimos se van a peder unos 1800 millones de dólares en el sector que van a ir a cubrir este gran déficit fiscal que tiene el país. Seguiremos en el camino de buscar algún consenso porque por este camino al campo no le va a ir bien. Tenemos que buscar cómo hacer crecer al campo para contribuir verdaderamente con la Argentina”, remarcó en declaraciones a los medios de prensa.

“Nosotros ya estamos colaborando y no somos los que tenemos mayores ingresos. El campo sigue contribuyendo con trabajo, desarrollo del interior y perspectiva de futuro”, agregó, y sentenció: “Con esto, el año que viene no vamos a poder sembrar y le dijimos al Gobierno que así no vamos a poder ayudar”.

Por su parte, Jorge Chemes de la CRA indicó que “hay que tratar de que el campo no se vea perjudicado por las retenciones”. “Las cuatro entidades queremos generar un documento que resuma nuestra postura. Estamos demostrando que ya hemos colaborado mucho y que ya hemos dado lo máximo posible. Somos generosos apoyando el país”, subrayó.