Valle de Calamuchita: se viene el 18° Encuentro de Pintores en Los Reartes

Encuentro de Pintores: más de 200 artistas de todo el país se darán cita en Los Reartes desde el 6 de noviembre. Foto: gentileza

Del 6 al 9 de noviembre se realizará el 18º “Encuentro de Pintores Los Reartes 2025”. Será también la 7° edición del “Encuentro de Pintores Adolescentes” y la 11° edición del “Encuentro de Pintorcitos”.

El bello pueblo enclavado en el Valle de Calamuchita durante cuatro días se llenará de arte, color e inspiración.

Artistas de todo el país llegan a Los Reartes para pintar en vivo, compartir talleres, exponer sus obras y conectarse con la naturaleza y la comunidad.

“Una propuesta que une paisajes, pinceles y emoción, ideal para quienes buscan algo distinto en su escapada”, señala la invitación de la comuna.

“Pasear por el casco histórico, charlar con los artistas, ver cómo nace una obra… y al final del día, volver al descanso entre sierras”, sostiene la información de esta propuesta.

Más de 200 artistas de todo el país se darán cita en Los Reartes, para plasmar en sus lienzos los increíbles paisajes del lugar. Este evento artístico, por su gran convocatoria, se convirtió en uno de los más grandes de la provincia de Córdoba.

Temática e inscripciones

La obra deberá reflejar “Paisaje de Los Reartes”, una pintura original e inédita, representativa del entorno natural, su historia, características de Pueblo Patrio y Criollo.

La inscripción está abierta hasta el 5 de noviembre, según las categorías, a saber: Profesionales: Aficionados; Acuarela Profesional; Acuarela Aficionado y Taller Desnudo. Además, invitación opcional para los profesionales en la categoría Pequeño Formato.

Para inscripciones y consultas, comunicarse al correo [email protected] o por teléfono al 3546-439505 / 3546-546446 (oficina Cultura). También a través del sitio web comuna.losreartes.gob.ar.

Desde ya que los artistas podrán inscribirse al llegar, los días jueves 6 y viernes 7 de noviembre, hasta las 18. El pago de la inscripción en estos casos es en efectivo.

Finalmente, los organizadores indicaron que la obra deberá ser entregada el día sábado 8, de 12 a 14. Y un dato importante: para que se abra la competencia de cada categoría, será necesario tener como mínimo 10 artistas inscriptos.