Por primera vez en 33 años, el Gobierno argentino votó a favor del embargo de Estados Unidos a Cuba

En este caso, solo rechazaron la demanda mayoritaria Estados Unidos, Israel, Hungría, Ucrania, Paraguay, Macedonia del Norte y Argentina. Foto: Telesur

En este caso, solo rechazaron la demanda mayoritaria Estados Unidos, Israel, Hungría, Ucrania, Paraguay, Macedonia del Norte y Argentina. Foto: Telesur

Este jueves, con 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votó en contra del bloqueo y embargo que sostiene Estados Unidos sobre Cuba desde la década de 1960.

En un giro en materia diplomática, que rompe con una postura sostenida a lo largo de 33 años, a través de gestiones de diversas poasturas políticas, el gobierno de Javier Milei se alineó con Estados Unidos al votar a favor de la continuidad de la medida restrictiva.

Con amplias mayorías, la ONU viene sosteniendo regularmente un reclamo para que Estados Unidos cese en la imposición de este bloqueo.

En este caso, solo rechazaron la demanda mayoritaria Estados Unidos, Israel, Hungría, Ucrania, Paraguay, Macedonia del Norte y Argentina.

Cabe recordar que en 2024 la entonces canciller Diana Mondino votó en coincidencia con la línea histórica, en contra del bloqueo, lo que le valió la salida del Gabinete.

Fuente: NA