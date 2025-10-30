Inauguran dos muestras en el Museo de Arte Urbano, que retratan la escena artística local actual

El viernes 31 de diciembre, a las 19, en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) ubicado en la Plaza España inauguran las muestras "Gráfica que siente", de Miauri, con pósters, fanzines, remeras y calcomanías; y "Ensayo para un archivo colectivo", una retrospectiva de La Casa Mutante 2020 - 2025, que reúne instalaciones, registros audiovisuales y objetos para explorar la memoria compartida y la creación colectiva.

El acceso a ambas muestras es con entrada libre y gratuita.

Detalles de la presentación

En el primer subsuelo se presentará "Gráfica que siente", del artista Miauri (Mauricio Morales Orozco). La muestra surge de la necesidad de expresar emociones y pensamientos, mezclando lo íntimo y lo político, la nostalgia y el humor, la ternura y la rabia. Cada obra es un registro de lo que el artista siente: el color como ruido, frases que atraviesan, santos paganos inventados, la música que salvó, el humor como refugio y la muerte como espejo.

Miauri, nacido en San Luis en 1996 y radicado en Córdoba, desarrolla un lenguaje visual propio que combina tipografía, color y texto, transformando pósters, fanzines y remeras en formas de pensar, sentir y resistir desde la imagen.

El segundo subsuelo estará ocupado por "Ensayo para un archivo colectivo. Retrospectiva de La Casa Mutante 2020-2025", una instalación que propone recorrer fragmentos de casas, memorias y tiempos compartidos.

No se trata de un único hogar, sino de muchas casas, las imaginadas y construidas colectivamente. Pinturas, instalaciones, registros audiovisuales, dibujos y objetos se organizan para formar un archivo vivo, un relato sobre cómo habitar, crear y sostener lo colectivo. Cada pieza funciona como un nodo de resistencia y una invitación a imaginar comunidad y futuro desde los restos, las marcas y los deseos que siguen presentes.

La Casa Mutante es un colectivo autogestivo fundado en 2015 en barrio Jardín, que reúne a más de 40 artistas de distintas disciplinas. Su práctica abarca creación colectiva, cruces entre arte y tecnología y producción cultural independiente, con proyectos que incluyen discos, instalaciones, performances y publicaciones. La curaduría de la muestra está a cargo de Candela Gencarelli, Ulises Gencarelli y el equipo del colectivo.

La inauguración incluirá “Canciones a la carta”, un espectáculo musical en vivo e interactivo en el que los músicos Mateo Gencarelli (guitarra) y Paz Ellena (voz) invitan al público a ser parte de la propuesta: podrán sugerir canciones para que sean interpretadas y, quienes se animen, también subirse al escenario a cantar.

Con esta doble inauguración, el MMAU busca consolidarse como un espacio donde la gráfica, la memoria y la colectividad se intersectan, ofreciendo a la comunidad cordobesa una mirada directa sobre la producción artística local actual.