Quebrada del Condorito: un bombero resultó herido, tras ser impactado por la descarga de un avión hidrante

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático indicaron que el damnificado se encontraba en una topografía escarpada, pisó una piedra, justo cuando pasó el avión y le tiró de lleno el chorro de agua. Foto: gentileza

En el marco del combate al incendio forestal en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que ya afectó más de seis mil hectáreas, un bombero que trabaja en el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) de la base Yacanto resultó herido por la descarga de agua proveniente de un avión hidrante.

El brigadista fue derivado al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz y permanecía en “observación” luego de padecer un traumatismo de cráneo. El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático de la Provincia, Roberto Schreiner, sostuvo que el paciente se realizó tomografías y otros estudios de rutina “para asegurar que esté bien”.

En declaraciones radiales, el funcionario remarcó que el damnificado se encontraba en una “topografía escarpada, pisó una piedra, justo cuando pasó el avión y le tiró de lleno el chorro de agua”.

Paralelamente, las autoridades del Parque Nacional aclararon que “no reciben donaciones de ningún tipo” y agradecieron “profundamente la solidaridad” de los habitantes, a quienes instaron a que se informen por los canales oficiales sobre el estado de situación.

En este sentido, recordaron que el lugar permanece cerrado hasta nuevo aviso, mientras equipos de Parques Nacionales, ETAC y bomberos para controlar el fuego.

“Es peligroso estar cerca del incendio y está prohibido ingresar al área afectada”, resaltaron sobre los focos ígneos que ya arrasaron con más de 6.000 hectáreas.

