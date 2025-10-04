Balnearios de Tanti: un recorrido ideal para pasar las tardes de primavera

Villa Douma forma parte de la Reserva Municipal, Natural, Cultural y Recreativa de Tanti. Este sector cuenta con cartelería que indica esto y varias normas a cumplir: no encender fuego, no tirar basura, no retirar vegetales ni minerales y tampoco capturar animales, entre otras. Fotos Vanina Boco

A poco más de 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se encuentra la ciudad de Tanti, uno de los destinos elegidos para visitar tanto en vacaciones de verano como en cualquier época del año, ya que durante décadas se ha consolidado con sus propuestas turísticas.

Dentro de su ejido se encuentran íconos como la Cascada Los Chorrillos, una de las más altas de la provincia, el macizo de Los Gigantes con sus senderos y paisajes únicos, la Cueva de los Pajaritos, un complejo para pasear entre curiosas formaciones rocosas, entre otros tantos lugares.

Además de sus festivales, sus propuestas gastronómicas donde el cordero serrano es su sello distintivo y sus actividades deportivas, Tanti también cuenta con un circuito de balnearios que se disfrutan todo el año.

Primera parada: Los Árboles

El río Tanti recorre la ciudad y viene bajando desde uno de los balnearios más famosos, El Diquecito, donde se encuentra la Cascada de Tanti, y un sendero que costea el curso de agua y llega a lugares como el Pozo del Indio, La Cueva de los Helechos y Piedras Lisas.

Luego continúa su viaje atravesando toda la zona urbana regalando rincones ideales para pasar un rato y disfrutar de la naturaleza en plena ciudad.

Tuve la oportunidad de recorrer varios de los balnearios de Tanti y arranqué por Los Árboles, al que se llega yendo desde la Ruta Provincial N° 28 y tomando la avenida El Gorrión que desemboca justo en este balneario.

De la mano de derecha, antes de cruzar el vado, llama la atención la pileta construida que, en esta época, se asemeja más a un estanque, pero que debe ser muy aprovechada en verano. A su costado, una hilera de mesas y bancos son el lugar ideal para tomar mates o compartir una comida a orillas del agua.

Yendo hacia borde de la pileta, el río ya toma su curso natural y cae formando una cascada chica. Desde allí se puede seguir caminando por un sendero de fácil circulación que va pegado al río y muestra distintas postales. Abunda el verde tanto en el césped como en los árboles que además brinda buena sombra, también hay sectores de piedras lisas y amplias por donde el poco caudal del río circula al ras.

Este sector es bastante concurrido por la gente ya que se encuentra limpio, con el pasto corto y brinda muchos espacios para acomodarse y pasar el día.

Segunda parada: Villa Douma

Luego de la curva que hace el río, se vuelve más angosto y es como un arroyito que es aprovechado por niños para jugar, dada su poca profundidad.

Pero unos 100 metros más adelante hay un nuevo vado que da comienzo al balneario Villa Douma, que forma parte de la Reserva Municipal, Natural, Cultural y Recreativa de Tanti.

Este sector cuenta con cartelería que indica esto y varias normas a cumplir: no encender fuego, no tirar basura, no retirar vegetales ni minerales y tampoco capturar animales, entre otras.

La primera parte también cuenta con un piletón y una hilera de árboles al costado, pero luego se pone más agreste.

Tercera parada: Sans Souci

Como última parte de mi recorrido, volví hacia el balneario Los Árboles y seguí el sendero que sale hacia la izquierda del vado.

En pocos metros llegué al balneario Sans Souci que llama la atención por la cascada que forma el agua cayendo por el pequeño dique de contención.

Más arriba el piletón conserva un buen caudal y forma un espejo de agua perfecto para aprovechar cuando las temperaturas suban un poco más.

Además, en uno de sus márgenes hay asadores, mesas y bancos para instalarse durante todo el día.