Balnearios de Tanti: un recorrido ideal para pasar las tardes de primavera
Este destino clásico cuenta con muchos lugares para visitar y pasar el día, sobre todo en esta época más cálida.
Este destino clásico cuenta con muchos lugares para visitar y pasar el día, sobre todo en esta época más cálida.Turismo04/10/2025 Vanina Boco
A poco más de 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se encuentra la ciudad de Tanti, uno de los destinos elegidos para visitar tanto en vacaciones de verano como en cualquier época del año, ya que durante décadas se ha consolidado con sus propuestas turísticas.
Dentro de su ejido se encuentran íconos como la Cascada Los Chorrillos, una de las más altas de la provincia, el macizo de Los Gigantes con sus senderos y paisajes únicos, la Cueva de los Pajaritos, un complejo para pasear entre curiosas formaciones rocosas, entre otros tantos lugares.
Además de sus festivales, sus propuestas gastronómicas donde el cordero serrano es su sello distintivo y sus actividades deportivas, Tanti también cuenta con un circuito de balnearios que se disfrutan todo el año.
Primera parada: Los Árboles
El río Tanti recorre la ciudad y viene bajando desde uno de los balnearios más famosos, El Diquecito, donde se encuentra la Cascada de Tanti, y un sendero que costea el curso de agua y llega a lugares como el Pozo del Indio, La Cueva de los Helechos y Piedras Lisas.
Luego continúa su viaje atravesando toda la zona urbana regalando rincones ideales para pasar un rato y disfrutar de la naturaleza en plena ciudad.
Tuve la oportunidad de recorrer varios de los balnearios de Tanti y arranqué por Los Árboles, al que se llega yendo desde la Ruta Provincial N° 28 y tomando la avenida El Gorrión que desemboca justo en este balneario.
De la mano de derecha, antes de cruzar el vado, llama la atención la pileta construida que, en esta época, se asemeja más a un estanque, pero que debe ser muy aprovechada en verano. A su costado, una hilera de mesas y bancos son el lugar ideal para tomar mates o compartir una comida a orillas del agua.
Yendo hacia borde de la pileta, el río ya toma su curso natural y cae formando una cascada chica. Desde allí se puede seguir caminando por un sendero de fácil circulación que va pegado al río y muestra distintas postales. Abunda el verde tanto en el césped como en los árboles que además brinda buena sombra, también hay sectores de piedras lisas y amplias por donde el poco caudal del río circula al ras.
Este sector es bastante concurrido por la gente ya que se encuentra limpio, con el pasto corto y brinda muchos espacios para acomodarse y pasar el día.
Segunda parada: Villa Douma
Luego de la curva que hace el río, se vuelve más angosto y es como un arroyito que es aprovechado por niños para jugar, dada su poca profundidad.
Pero unos 100 metros más adelante hay un nuevo vado que da comienzo al balneario Villa Douma, que forma parte de la Reserva Municipal, Natural, Cultural y Recreativa de Tanti.
Este sector cuenta con cartelería que indica esto y varias normas a cumplir: no encender fuego, no tirar basura, no retirar vegetales ni minerales y tampoco capturar animales, entre otras.
La primera parte también cuenta con un piletón y una hilera de árboles al costado, pero luego se pone más agreste.
Tercera parada: Sans Souci
Como última parte de mi recorrido, volví hacia el balneario Los Árboles y seguí el sendero que sale hacia la izquierda del vado.
En pocos metros llegué al balneario Sans Souci que llama la atención por la cascada que forma el agua cayendo por el pequeño dique de contención.
Más arriba el piletón conserva un buen caudal y forma un espejo de agua perfecto para aprovechar cuando las temperaturas suban un poco más.
Además, en uno de sus márgenes hay asadores, mesas y bancos para instalarse durante todo el día.
Este destino clásico cuenta con muchos lugares para visitar y pasar el día, sobre todo en esta época más cálida.
Llegó una de las épocas más lindas del año, de las que más invitan a salir a disfrutar de la naturaleza, el aire puro de las sierras y la calidez del sol.
“Asegurate el verano en Capilla del Monte” es el lema de la iniciativa. Los visitantes que reserven antes del 24 de octubre garantizarán el valor de la tarifa. El municipio busca alentar el turismo en la temporada estival, en acuerdo con la Cámara de Turismo.
La Cascada Anambé es una de las joyitas escondidas de las sierras a la que se llega por un camino exigente entre medio de enormes paredones.
Un volcán, un mar salado y unas salinas son algunos de los paisajes más deslumbrantes que se pueden apreciar en la provincia.
Durante todo septiembre habrá propuestas para salir a caminar por las distintas localidades de la provincia. ¡Acá, unas recomendaciones!
Esta área protegida, ubicada en el ejido de La Para, invita a disfrutar de la biodiversidad de la Laguna del Plata, una bahía del Mar de Ansenuza.
En la movilización, se exigirá una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la Paritaria Nacional Docente y el régimen jubilatorio especial docente.
El cabeza de lista de La Libertad Avanza para los comicios del 26 de octubre participó de un programa del canal TN. En la mesa estaba un penalista, que tras mencionar a José Luis Espert desató la carcajada generalizada. El momento se viralizó rápidamente.
Los "Matadores" de barrio Jardín reciben a los "Piratas" de Alberdi desde las 16.45 por la 11a. fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Desde la Policía de la Provincia de Córdoba informaron cómo será el operativo dispuesto para el importante evento.
Un nutrido grupo de manifestantes, convocados por la Mesa de Trabajo por los DD.HH., concentró este jueves en Vélez Sársfield y bulevar San Juan. "Nos movilizamos contra la violencia y la injusticia, desde Córdoba decimos no al genocidio", indicaron los organizadores.
El trágico hecho ocurrió este viernes en el valle de Punilla, en la Ruta E-55 entre Bialet Massé y la Comuna de San Roque. Allí, un automóvil marca Citroën C3 colisionó de lleno contra un bus de la empresa La Calera que trasportaba 30 pasajeros.