Colapinto terminó último en el GP de Azerbaiyán (ganó Verstappen)

Redacción La Nueva MañanaCórdoba18/09/2025
Las formaciones, dictadas a través del programa "Menos brecha, más comunidad", combinan modalidades online, presencial y asincrónicas. Las inscripciones están abiertas.
Redacción La Nueva MañanaCultura19/09/2025
Los festejos por el cambio de estación comienzan el sábado y se extienden hasta el domingo, con propuestas gratuitas para toda la familia. Todos los detalles en la nota.
Redacción La NUEVA MañanaPolítica19/09/2025
En medio de un fuerte operativo de seguridad, el Presidente encabezó la primera actividad de campaña con vistas a las elecciones de octubre, ante una cantidad de asistentes inferior a la de otras oportunidades en que realizó actos en esta capital.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba20/09/2025
Se reportaron casos en las localidades de Serrano, Río Cuarto, Alpa Corral, Wenceslao Escalante, Colonia Tirolesa y Córdoba. Es importante asegurarse de consumir carne de productores y comercios autorizados, con la inspección sanitaria correspondiente.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba20/09/2025
El episodio sucedió esta tarde durante un partido de fútbol amateur. La víctima fatal tenía 52 años.