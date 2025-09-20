Dos hombres murieron por un choque frontal de vehículos en Tío Pujio

En el hecho estuvieron involucrados un Renault Clio y un Renault 12. Ambos vehículos eran conducidos por dos hombres mayores de edad. Foto Policía de Córdoba

Dos conductores perdieron la vida esta mañana tras colisionar de manera frontal en la Ruta Nacional 9, km 580, a la altura de Tío Pujio.

Además, como consecuencia del impacto, una mujer, quien iba de acompañante en el Renault 12, fue trasladada consciente al nosocomio local con politraumatismos de diversa consideración.

Se investigan las causas que dieron origen al siniestro.