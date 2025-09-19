Un grito de resistencia: Eruca Sativa presenta en Córdoba su último álbum "A tres días de la Tierra"

El trío argentino de rock alternativo fundado en 2007 en Córdoba combina elementos de rock, metal y música experimental. Fotos: @eruca-sativa

Eruca Sativa vuelve a Córdoba y presenta el 27 de septiembre en Club Paraguay "A tres días de la Tierra", su nuevo álbum de estudio que captura la fuerza, sensibilidad y evolución del trío integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera.

Grabado en los míticos Criteria Studios de Miami -donde nacieron discos históricos como Hotel California y Canción Animal-, el disco condensa la intensidad de una banda que sigue apostando por la música hecha en vivo, a volumen alto y con el corazón en la mano.

Producido por Afo Verde y con colaboraciones como el Cuarteto de Cuerdas Luque e Irene Cadario en arreglos, A tres días de la Tierra es el resultado de un proceso colectivo, visceral y profundamente emocional.

El álbum está compuesto por 14 canciones que, en 48 minutos, nos propone un viaje no solo musical -con toda la potencia de Eruca- sino también conceptual, con un fuerte contenido político y un grito de resistencia de cara al presente.

El trío argentino de rock alternativo fue fundado en 2007 en Córdoba y su trabajo combina elementos de rock, metal y música experimental. Está liderado por Lula Bertoldi (voz y guitarra), Brenda Martin (bajo) y Gabriel Pedernera (batería) y es una banda muy reconocida por su potente energía en vivo y un sonido propio y auténtico.

Info del Show

Cuando: Sábado 27 de septiembre

Dónde: Club Paraguay (Avenida Marcelo T. de Alvear 651, Córdoba)

Entradas: en AlPogo