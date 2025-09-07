Otra carrera para el olvido de Colapinto: terminó 17° en el GP de Italia (ganó Verstappen)

Anuncian que la vacuna rusa contra el cáncer está lista para su uso clínico
El argentino que corre con Alpine quedó penúltimo en Monza. Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y tercero, respectivamente.Deportes 07/09/2025Redacción La Nueva Mañana
El argentino Franco Colapinto finalizó en el decimoséptimo puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.
El pilarense había largado en el puesto 17°, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero, tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a estar último en la decimoctava posición.
Sobre el final del Gran Premio, no pudo superar a Gasly y sí al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para terminar en el puesto 17, donde había largado inicialmente.
Ganó Verstappen
En lo más alto de la tabla, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedó como líder de la carrera en Monza, seguido por los dos McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y tercero, respectivamente.
Verstappen cruzó la meta con 19 segundos de ventaja sobre Norris y más de 20 sobre Piastri. Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto, seguido por George Russell (Mercedes) y un Lewis Hamilton (Ferrari) que remontó desde el décimo lugar.
Fuente: NA
