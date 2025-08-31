Conducía alcoholizado y chocó con su camioneta contra un poste en Villa Allende

Sucedió anoche en avenida Bodereau esquina Río de Janeiro. El conductor fue trasladado a un nosocomio con una herida cortante.

Córdoba31/08/2025Redacción La Nueva MañanaRedacción La Nueva Mañana
choque fatal santa maría
VILLA ALLENDE.Así quedó la camioneta Ford Ranger tras impactar contra un poste el sábado por la noche. Foto Policía de Córdoba

En la noche del sábado, desde Av. Bodereau esquina Río de Janeiro, de Bº Lomas del Sur de la ciudad de Villa Allende, hasta el hospital de Unquillo, fue trasladado por un servicio de emergencias un hombre mayor con una herida cortante y aparentemente alcoholizado, informó la Policía.

 Por causas que se tratan de establecer, este individuo habría colisionado su camioneta marca Ford Ranger contra un poste resultando lesionado. Se investiga el hecho.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Tormenta lluvias

Volvieron las lluvias a Córdoba y se estima que serán abundantes hasta el domingo

Redacción La Nueva Mañana
Córdoba30/08/2025

Las lluvias comenzaron durante la madrugada de sábado en gran parte de la provincia. En algunos sectores de Sierras Chicas llovió hasta 60 mm; mientras que en Córdoba Capital superaba los 35 mm. El SMN anunció que las precipitaciones serán abundantes y persistentes para el centro norte del país hasta el domingo inclusive.

Boletín de noticias