Conducía alcoholizado y chocó con su camioneta contra un poste en Villa Allende

VILLA ALLENDE. Así quedó la camioneta Ford Ranger tras impactar contra un poste el sábado por la noche. Foto Policía de Córdoba

En la noche del sábado, desde Av. Bodereau esquina Río de Janeiro, de Bº Lomas del Sur de la ciudad de Villa Allende, hasta el hospital de Unquillo, fue trasladado por un servicio de emergencias un hombre mayor con una herida cortante y aparentemente alcoholizado, informó la Policía.

Por causas que se tratan de establecer, este individuo habría colisionado su camioneta marca Ford Ranger contra un poste resultando lesionado. Se investiga el hecho.