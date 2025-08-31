Conducía alcoholizado y chocó con su camioneta contra un poste en Villa Allende

Belgrano sufrió una nueva derrota en su visita a Defensa y Justicia
El Celeste perdió 2 a 1 en el marco de la 7ma fecha del Torneo Clausura. Delgado y Miritello anotaron para el local; Jara, de penal, había puesto la igualdad transitoria.
Sucedió anoche en avenida Bodereau esquina Río de Janeiro. El conductor fue trasladado a un nosocomio con una herida cortante.Córdoba31/08/2025Redacción La Nueva Mañana
En la noche del sábado, desde Av. Bodereau esquina Río de Janeiro, de Bº Lomas del Sur de la ciudad de Villa Allende, hasta el hospital de Unquillo, fue trasladado por un servicio de emergencias un hombre mayor con una herida cortante y aparentemente alcoholizado, informó la Policía.
Por causas que se tratan de establecer, este individuo habría colisionado su camioneta marca Ford Ranger contra un poste resultando lesionado. Se investiga el hecho.
El Albiazul, que jugó mejor que su rival, cayó 1 a 0 por la 7ma fecha del Torneo Clausura. Goitía marcó el único gol del partido. Preocupación en barrio Jardín.
Así lo confirman desde la Cámara de Panaderos bonaerense. El consumo cayó un 50% en el último año; en tanto, se vende un 85% menos de facturas. "Trabajamos con lo justo y apagamos equipos para ahorrar energía y evitar pérdidas”, remarcaron.
La localidad del sureste provincia fue la que registró lluvias más abundantes en las últimas 24 horas. Unas 30 familias fueron evacuadas y se trabaja para drenar el agua en distintos puntos del pueblo.
El hombre fue trasladado desde calle Darién al 6.000 hasta el Hospital Municipal Príncipe de Asturias, donde facultativos constataron su deceso, luego de que se habría originado un foco ígneo en una habitación del domicilio.
Uno de ellos fue en Av. Armada Argentina 5.600 de barrio Universitario de Horizonte, donde un servicio de emergencias asistió a un conductor mayor de edad. El otro siniestro, con una víctima fatal, se produjo en barrio Avellaneda.
En las últimas 24 se registraron importantes lluvias en el territorio provincial, con crecidas de los ríos y arroyos y precipitaciones que en el este de la provincia alcanzaron los 330 mm. En la capital, la zona con mayor precipitación fue el sector de barrio General Paz, con 96,4 mm.
Es una iniciativa conjunta del Conicet y la UNC, a través del trabajo “Protejamos la noche”. "La luz artificial afecta a la reproducción de las plantas y su supervivencia, así como a la puesta de huevos y la alimentación de varios animales", aseguró la bióloga Corina Vissio.
El viernes, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, inauguraron la nueva dependencia, en la órbita de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia.
Junto a la secretaria General de la Presidencia, es mencionado el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Mensajes de WhatsApp del interventor Marcelo Petroni lo muestran arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
Las lluvias comenzaron durante la madrugada de sábado en gran parte de la provincia. En algunos sectores de Sierras Chicas llovió hasta 60 mm; mientras que en Córdoba Capital superaba los 35 mm. El SMN anunció que las precipitaciones serán abundantes y persistentes para el centro norte del país hasta el domingo inclusive.
El gobierno nacional tiene cinco días para develar detalles del acuerdo firmado con el Fondo Monetario por 20.000 millones de dólares, que se hizo a través del DNU 179/2025.
En un acto de campaña este sábado en el Quórum, el ex gobernador y ahora candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, criticó el "ajuste cruel" de Milei y reivindicó la nueva fuerza política Provincia Unidas, impulsada por cinco gobernadores.
“Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, subrayó el gobernador bonaerense.