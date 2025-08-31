GP de Países Bajos: Colapinto finalizó 11° (ganó Piastri, con McLaren)

Redacción La NUEVA MañanaPaís29/08/2025
Junto a la secretaria General de la Presidencia, es mencionado el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Mensajes de WhatsApp del interventor Marcelo Petroni lo muestran arrogándose la representación de la hermana del Presidente.
Redacción La Nueva MañanaCórdoba30/08/2025
Las lluvias comenzaron durante la madrugada de sábado en gran parte de la provincia. En algunos sectores de Sierras Chicas llovió hasta 60 mm; mientras que en Córdoba Capital superaba los 35 mm. El SMN anunció que las precipitaciones serán abundantes y persistentes para el centro norte del país hasta el domingo inclusive.
Redacción La Nueva MañanaPaís30/08/2025
El gobierno nacional tiene cinco días para develar detalles del acuerdo firmado con el Fondo Monetario por 20.000 millones de dólares, que se hizo a través del DNU 179/2025.
Redacción La Nueva MañanaPolítica30/08/2025
En un acto de campaña este sábado en el Quórum, el ex gobernador y ahora candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, criticó el "ajuste cruel" de Milei y reivindicó la nueva fuerza política Provincia Unidas, impulsada por cinco gobernadores.
Redacción La Nueva MañanaPolítica30/08/2025
“Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, subrayó el gobernador bonaerense.