GP de Países Bajos: Colapinto finalizó 11° (ganó Piastri, con McLaren)

El piloto argentino estuvo cerca de sumar su primer punto en el campeonato, que lidera Piastri.

31/08/2025
UNDÉCIMO.Franco Colapinto estuvo muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato. Foto gentileza

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

El pilarense largó en el puesto número 16 y, tras algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para sumar su primer punto con Alpine.

En lo más alto, Oscar Piastri consiguió su séptimo triunfo de la temporada con McLaren, que lo aleja cada vez más en el primer puesto de la Copa de Pilotos. Como escolta finalizó el local Max Verstappen con Red Bull y la gran sorpresa fue Isaac Hadjar con Racing Bulls que terminó tercero y cerró el podio.

Fuente: NA

