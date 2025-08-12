El Ministerio de Salud confirmó un brote de listeriosis por el consumo de queso contaminado

Vanina BocoTurismo09/08/2025
Sobre la Ruta Provincial N° 14 se encuentra este pequeño poblado que tiene al río de los Sauces como protagonista y permite descansar cómodamente en sus orillas.
En agosto, el paseo ofrece una experiencia única que combina astroturismo, historia ancestral, sabores regionales y paisajes impresionantes en la Quebrada de Humahuaca.
La confirmación de una nueva edición de la Finalissima ha dado mucho de qué hablar, y con justa razón, ya que será el enfrentamiento entre dos grandes titanes del fútbol: las selecciones de Argentina y España.
Tras el veto de Javier Milei a la Ley aprobada por el Congreso, Julia Domínguez, de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión demandó un voto "con perspectiva de futuro" de diputados y senadores, en pos de un sistema de apoyo que iguale y garantice derechos".
A pesar del contexto crítico que enfrenta el sistema científico argentino y del brutal ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional contra la ciencia, más de 20 investigadores e investigadoras de la UNC obtuvieron distinciones internacionales.