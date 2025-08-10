Un peón rural realizó una quema de pastizales y provocó un incendio: quedó detenido

Un peón rural realizaba una quema de pastizales y provocó un incendio de grandes dimensiones en Coronel Moldes, por lo cual quedó detenido. Foto Policía de Córdoba

INCENDIO FORESTAL EN CORONEL MOLDES. Un peón rural realizaba una quema de pastizales y provocó un incendio de grandes dimensiones en Coronel Moldes, por lo cual quedó detenido. Foto Policía de Córdoba

Un empleado rural fue detenido tras ocasionar un incendio esta tarde en Coronel Moldes, en el suroeste de la provincia, ocasionando daños en varias hectáreas, alambrados, postes, tendido eléctrico y un silobolsa de soja, según informó la Policía.

El episodio dio lugar a la intervención de Bomberos Voluntarios, que sofocaron el incendio que se había propagado en un establecimiento rural.

El autor del hecho, un hombre de 69 años, fue trasladado a sede policial quedando a disposición de la Justicia,