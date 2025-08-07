Máxima tensión en la UCR: tras la ratificación de las elecciones internas, De Loredo retiró su lista

Cierre de alianzas electorales: Natalia de la Sota formalizó "Defendamos Córdoba"
El frente cuenta con el respaldo de dos partidos: Frente Grande y Partido Laborista. La diputada cordobesa confirmó su alejamiento de "Hacemos Unidos por Córdoba".
Por la tarde la Justicia Electoral rechazó la apelación y dispuso que se realicen las elecciones internas para definir los candidatos a diputados nacionales. Horas después, el sector que responde al diputado Rodrigo De Loredo anunció su retirada.Córdoba07/08/2025Redacción La Nueva Mañana
Se profundiza la tensión en la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba, en medio del cierre de alianzas para competir en las legislativas. Luego de la que la Justicia Electoral rechazó el planteo del sector liderado por el diputado Rodgrido De Loredo y confirmó las elecciones internas de este domingo, para definir los candidatos a diputados nacionales, la lista "Generación X" se retiró de los comicios.
Ramón Mestre, enfrentado con la conducción y con los "radicales disfrazados de libertarios" había celebrado la disposición judicial, sin embargo, horas después se quedo sin oposición.
Lo anunció la legisladora Alejandra Ferrero, que responde a De Loredo y a Marcos Ferrer -actual titular del partido- en sus redes sociales. En un largo mensaje, Ferrero cuestionó el fallo y tildó de "minoria" a la vertiente que impulsaba los comicios partidarios. "Tomamos la decisión de retirar la lista de candidatos presentada", indicó. La interna radical está influenciada por la posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza, fundamentada por el apoyo en el Congreso que le brindó en los últimos dos años el sector deloredista.
Al filo del cierre de la presentación de alianzas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, De Loredo se apartó de la competencia interna y define en que espacio impulsará su candidatura.
Noticia relacionada:
El frente cuenta con el respaldo de dos partidos: Frente Grande y Partido Laborista. La diputada cordobesa confirmó su alejamiento de "Hacemos Unidos por Córdoba".
Fuertes críticas el eslogan que lanzó La Libertad Avanza (LLA), con una frase que expresa el repudio al terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.
La Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis de Córdoba compartió un mensaje que denuncia la precarización laboral y el crecimiento de la informalidad. Además, le exigió a funcionarios nacionales y provinciales "asumir el compromiso de generar trabajo digno".
En su reaparición pública tras ser desplazada de la Cancillería, la política y empresaria cordobesa cuestionó al Presidente por promocionar la criptomoneda y sembró dudas sobre sus intenciones.
La Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis de Córdoba compartió un mensaje que denuncia la precarización laboral y el crecimiento de la informalidad. Además, le exigió a funcionarios nacionales y provinciales "asumir el compromiso de generar trabajo digno".
Avanza la investigación por el crimen de Julieta Salvatierra, la joven de 22 años que fue baleada tras intentar frenar una discusión en el barrio Sol Naciente. La Policía informó que hay cinco hombres detenidos, imputados por homicidio agravado.
El fiscal Maximiliano Hairabedian será el encargado de verificar el patrimonio del ex funcionario. La investigación se suma a la causa de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que se desprendió de la acusación por el siniestro vial de las Altas Cumbres.
La Fiscalía de Fuero Múltiple N° 1 de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega, imputó a la mujer por el delito de homicidio calificado. La acusada, de 47 años, tendría problemas psiquiátricos, por lo que no se descarta que haya sufrido un brote.
El personal de la Petroquímica Río Tercero se declaró en estado de Asamblea Permanente, tras no percibir la totalidad sus sueldos este miércoles y sufrir el bloqueo del ingreso a la planta, por parte de la Policía. Demandan la intervención de la Provincia.
En el kilómetro 402 de la Ruta Provincial 9 falleció un camionero de 51 años, tras colisionar con otro vehículo de igual porte; mientras que la otra víctima fatal fue un motociclista de 35 años, que chocó con un Fiat Iveco en Arroyito.
Este lunes a las 24 vence la conciliación obligatoria en el conflicto laboral desatado en la Petroquímica Río Tercero en julio, cuando la firma despidió a 124 personas y dispensó a otras 130. Ante la falta de respuestas de la firma, el personal evalúa volver a la medida extrema.
"Una sociedad sin ciencia y sin educación no tiene capacidad de progresar", advirtió el Conicet en Córdoba, que además mostró preocupación por el vaciamiento y la "fuga de cerebros".
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) y el personal de la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO) del Ministerio Público Fiscal expresaron su rechazo a la mudanza provisoria de esta repartición a un edificio ubicado en Duarte Quirós 650.
El oficialismo perdió todas las votaciones en Diputados. La oposición logró derogar decretos claves para el Ejecutivo. Se aprobaron más fondos para Universidades y el Garrahan, se rechazaron un total de cinco DNU y se forzó el debate de otros cinco temas.
En la maratónica sesión que significó un duro revés para el Gobierno, la Ley de Presupuesto Universitario obtuvo media sanción en Diputados. La votación de los legisladores cordobeses fue disparar: hubo 12 votos a favor y seis en contra.