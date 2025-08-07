Máxima tensión en la UCR: tras la ratificación de las elecciones internas, De Loredo retiró su lista

Se profundiza la tensión en la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba, en medio del cierre de alianzas para competir en las legislativas. Luego de la que la Justicia Electoral rechazó el planteo del sector liderado por el diputado Rodgrido De Loredo y confirmó las elecciones internas de este domingo, para definir los candidatos a diputados nacionales, la lista "Generación X" se retiró de los comicios.

Ramón Mestre, enfrentado con la conducción y con los "radicales disfrazados de libertarios" había celebrado la disposición judicial, sin embargo, horas después se quedo sin oposición.

Lo anunció la legisladora Alejandra Ferrero, que responde a De Loredo y a Marcos Ferrer -actual titular del partido- en sus redes sociales. En un largo mensaje, Ferrero cuestionó el fallo y tildó de "minoria" a la vertiente que impulsaba los comicios partidarios. "Tomamos la decisión de retirar la lista de candidatos presentada", indicó. La interna radical está influenciada por la posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza, fundamentada por el apoyo en el Congreso que le brindó en los últimos dos años el sector deloredista.

Al filo del cierre de la presentación de alianzas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, De Loredo se apartó de la competencia interna y define en que espacio impulsará su candidatura.

