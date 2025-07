Frente al anuncio del gobernador Llaryora sobre aumento a las jubilaciones y pensiones, Laura Vilches, docente y concejal del PTS-FITU señaló: "El aumento anunciado por Llaryora, presentado como una medida favorable a jubilados y jubiladas es apenas un resarcimiento a lo que el PJ provincial le quitó a los trabajadores pasivos en todos estos años de reformas e intervención de la Caja provincial. Si hoy quiere diferenciarse de Milei con una medida demagógica de este tipo es por la lucha persistente y sistemática que llevan desde hace años los jubilados provinciales, en el marco de la lucha que viene llevando adelante en todo el país".

La concejala Vilches por otro lado, recordó que "Llaryora tiene un largo historial de protagonizar recortes a jubilados. Una de sus primeras medidas como gobernador fue incrementar el porcentaje de aporte a la obra social APROSS. También como vicegobernador, una de las primeras sesiones que presidió en la legislatura, llevó a votación de manera express, un 23 de diciembre, una reforma del cálculo en los haberes jubilatorios que significó en los hechos un recorte del 9% en el monto a percibir de las jubilaciones. También como Diputado Nacional, su primera votación positiva fue la odiada reforma jubilatoria de Mauricio Macri en diciembre de 2017. Toda una trayectoria".

Por su parte, Nahuel Rodríguez, integrante de la directiva de UEPC Capital agregó que "los límites de esta medida son varios, en primer lugar, porque sólo afecta al 5% del total de jubilados de Córdoba. Por otro lado, no se trata de una recomposición al haber mínimo si no que es un complemento. La jubilación mínima sigue estando en 210 mil pesos. El pago de este complemento está atado a que el gobierno nacional cumpla con los pagos acordados en la Corte Suprema, todos sabemos que el presidente Milei, ya que lo dijo el mismo, disfruta de “la crueldad” incluso con los más necesitados. Otros reclamos de jubilados no fueron tomados en cuenta, como la restitución del 82% móvil, los diferimientos en los aumentos o el constante incremento de los coseguros de APROSS”.

Para finalizar, Rodríguez dijo: "Las peleas que dan jubilado y jubiladas en todo el país los días miércoles, han conmovido a la provincia y el país. Esta medida si bien significa una restitución no se puede dejar de pensar en un marco electoral, en el cuál Llaryora ha sido uno de los garantes del ajuste incluyendo la votación a la Ley Bases o más recientemente el festejo por la baja en las retenciones a las patronales del campo. Para una recomposición real, es necesaria el fin de la intervención en la caja de jubilaciones junto a la derogación de todas las leyes que el peronismo impuso desde 2012 a esta parte y que han tenido la movilización constante y persistente de jubilados".