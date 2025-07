LNM dialogó con Pablo Carro luego de que el viernes pasado el diputado cordobés anunciara, vía redes sociales, la conformación de una nueva lista para participar en las próximas elecciones legislativas nacionales: Fuerza Patria Córdoba (FPC). En la entrevista, Carro explica los motivos que han llevado al espacio que él integra a conformar una nueva alternativa electoral y sobre quiénes la integran -y/o podrían integrarla-.

¿Cómo se está preparando el espacio que lo representa en el armado de las listas de cara a las próximas elecciones legislativas?

-En Córdoba venimos sosteniendo una posición muy clara de enfrentamiento con las políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Desde su asunción hemos sido en Córdoba el único espacio que de manera homogénea nos hemos manifestado como oposición a la crueldad de sus medidas, al desfinanciamiento del sistema educativo y de ciencia y técnica, al ajuste de los jubilados y a todos los decretos y medidas que afectan a nuestro pueblo. Desde ese lugar es que distintas fuerzas políticas de la provincia hemos decidido reunirnos para conformar un espacio y una estrategia, ese espacio es Fuerza Patria Córdoba (FPC). El armado de las listas para las próximas elecciones será una prolongación natural de esta lucha que venimos dando en la provincia y en el Congreso Nacional, las organizaciones populares, los partidos, los sindicatos y el conjunto del pueblo.

¿Qué características tiene FPC?

-Será una lista propia donde estarán representados los distintos sectores que venimos enfrentando las políticas que nos están haciendo vivir los peores momentos desde el retorno de la democracia. Cuando digo propia, me refiero del conjunto de estos sectores que mencionaba antes. Los partidos políticos, los colectivos de reivindicación, las organizaciones populares, todos quienes hemos enfrentado a Milei desde aún antes de su triunfo electoral, cuando discutíamos sus propuestas, cuando denunciábamos que de aplicarse nos llevarían al infierno que hoy estamos viviendo. Fuerza Patria Córdoba es eso, un espacio para ponerle freno a la devastación y crueldad que avanzan en nuestro país, a la deriva autoritaria de un Gobierno nacional que solo le da libertad a los más ricos. Porque estamos convencidos que el pueblo siempre regresa y que el derecho a la felicidad y a la prosperidad es el límite a la avanzada de Milei.

¿Por qué utilizarán el mismo nombre -Fuerza Patria- que en provincia de Buenos Aires?

-Desde Córdoba venimos dando la misma pelea que otros compañeros y compañeras vienen dando en las distintas provincias, porque la motosierra esquiva a los poderosos, pero no discrimina territorios. En todo el país estamos siendo víctimas de la destrucción del Estado nacional, de los recortes a las provincias, de la paralización de la obra pública, del abandono de las rutas nacionales. En todo el país tenemos jubilados que cobran miserias y que se han quedado sin los remedios y sin las prestaciones que ayudaban a paliar su situación. Por eso entendemos que la lucha es una sola: contra Milei y sus socios -que hacen gala de una crueldad inusitada-. Por eso entendemos que debemos constituirnos en una sola fuerza nacional que enfrente a las fuerzas del infierno. Somos Fuerza Patria porque desde ese lugar tenemos que dar la batalla, es desde la reivindicación de la Patria como proyecto que nos incluya a todos los que podremos frenar esta locura.

¿En cuáles análisis se basan para asumir la decisión tomada?

-Y, por ejemplo, en la destrucción del Estado que está llevando adelante Milei, y tiene consecuencias en todo el territorio nacional. Doy algunos ejemplos bien concretos: la distribución territorial de nuestras jubiladas y jubilados es proporcional a la distribución de la población en general. Por lo tanto, el problema de los jubilados no es solo de los que van todos los miércoles al Congreso de la Nación, es también de quienes se juntan acá en la Plaza San Martín o en Villa de Las Rosas que se han organizado y armaron el camino de los descuentos, con el apoyo de los comerciantes del pueblo para paliar en parte las difíciles condiciones que atraviesan. Es también el problema de los que se congregan en cada provincia, aunque no tengan las cámaras de los canales de televisión mostrándolos a todo el país. El INTI, INTA, Conae y Conicet son institutos y comisiones que investigan y desarrollan tecnología que aplicamos en todo el país. Esto nos da soberanía, nos permite no depender de la voluntad de otros países de compartir sus desarrollos o de los costos que nos imponen para acceder a ellos. Y esto es un problema nacional, no solo provincial. Cuando Milei decide cerrar Vialidad Nacional, está dejando a la deriva las vías de comunicación que unen todas las provincias. Eso significa desentenderse del mantenimiento, de las mejoras y por lo tanto genera condiciones para se disparen las estadísticas de inseguridad vial. Cuando plantea que hay demasiadas universidades en el país, cuando congela el salario de los docentes, cuando reduce el presupuesto universitario casi al 50 % de lo que estaba al inicio de su gestión, está condicionando las posibilidades de desarrollo de los jóvenes en todo el país. Está condenando a cientos de miles de docentes en todo el país a vivir con sueldos indignos y a condicionar sus posibilidades de seguir formándose y potenciar así su tarea cotidiana. Cuando Milei decide atacar los institutos de la cultura como INT, Incaa, Inamu, Fonabip y los distintos espacios de apoyo a la producción y difusión de nuestra cultura está generando desocupación en miles de trabajadores directamente e indirectamente vinculados al mundo del arte, la cultural en general. Y también está privando a millones de argentinos y argentinas de la posibilidad de acceder a esas producciones en todo el territorio nacional. Cuando este gobierno decide privilegiar la bicicleta financiera y abrir las fronteras comerciales para que ingresen productos de otros países sin aranceles, está condenando a la desaparición a nuestra industria nacional, como ya lo hiciera la dictadura en los años 70 y el menemismo en los 90. Y al mismo tiempo generando la pérdida de trabajo de cientos de miles de argentinos que pasan a engrosar las estadísticas de desocupados y a padecer la experiencia de no tener cómo mantener a sus familias. A eso me refiero cuando digo que las medidas y políticas que aplican las “Fuerzas del Infierno” nos están afectando en todo el país. Por eso creo que la respuesta tiene que venir de una fuerza que tenga anclaje provincial, que conozca por donde estamos sufriendo los cordobeses en nuestro caso, pero que tenga una voluntad de articular nacionalmente. Porque como dicen los protagonistas de El Eternauta, la salida es colectiva y esto es entre diferentes sectores políticos y sociales y es también entre los distintos territorios de nuestra Nación.

¿Qué roles podrían jugar actores en el armado como Natalia de la Sota o Gabriela Estévez?

-Como te decía al principio de la charla, en Fuerza Patria Córdoba estamos quienes desde el principio y sin ambigüedades hemos resistido las políticas de ajuste y miseria de Milei. Con la compañera Gabriela Estevez nos hemos opuesto a todos los intentos del oficialismo de aprobar en el Congreso, las leyes que legitimaran las aspiraciones libertarias. Todos estamos comprometidos en articular provincialmente esta fuerza que pueda presentar en las elecciones de octubre, una alternativa legislativa al avance del peor gobierno que recordará nuestra historia desde el retorno de la democracia. Más allá de los intentos de Llaryora en la provincia y Passerini en la ciudad por despegarse del Gobierno nacional, lo cierto es que sus representantes en el Congreso de la Nación le han dado los votos a Milei para que lleve adelante su proyecto de destrucción del Estado y de sometimiento de nuestro pueblo. Natalia de la Sota ha tenido algunos gestos de oposición muy importantes como diputada nacional y nosotros la valoramos como tal, pero ella es parte de Hacemos Unidos.

