Diputados se reúnen, en comisión, para abordar la "violencia política" contra Cristina Fernández, militantes y periodistas.

Confirmaron su participación las periodistas Julia Mengolini, Nancy Pazos y María O’Donnell; además del ex juez Raúl Zaffaroni.

La titular de la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, Mónica Macha, organizó y convocó para este martes a una reunión con la finalidad de debatir los proyectos de resolución y declaración contra la persecución y hostigamiento a periodistas críticas del Gobierno, y contra la “violencia política” que la Justicia y sectores del oficialismo ejercen contra la ex presidenta Cristina Fernández y militantes kirchneristas detenidas por una contravención en la casa del diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert.

El encuentro se desarrollará a partir de las 15.30 hs en la sala 5 del anexo; y además de la kirchnerista Macha se espera la presencia de sus pares de Unión por la Patria que integran la comisión, de referentes del Frente de Izquierda y del diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón.

La participación se éste último se vincula a la inclusión en el temario de la reunión de un proyecto que condena los ataques homofóbicos sufridos por el socialista santafesino debido a su orientación sexual.

Según informaron fuentes ligadas a Macha, durante la reunión se trabajará en cuatro ejes: Proscripción a Cristina Fernández; Ataque a Periodistas, Persecución política y el Rol de las Organizaciones.

Entre quienes confirmaron su participación se destacan las periodistas Julia Mengolini, Nancy Pazos y María O’Donnell; además del ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, la Doctora en Derecho Marisa Herrera y la socióloga feminista e investigadora Luci Cavallero.

También se espera la presencia de familiares de las mujeres kirchneristas detenidas en la provincia de Buenos Aires, entre ellas Alesia Abaigar, por un acto de vandalización en el domicilio de Espert.

La propia Macha presentó un proyecto para denunciar las detenciones arbitrarias y otra iniciativa para condenar los incesantes ataques del oficialismo contra Mengolini.

“Desde el primer minuto de su gobierno, (el presidente Javier) Milei tomó como enemigo al feminismo y a las mujeres y diversidades", señaló.

Para la diputada kirchnerista, “eso que empezó siendo un discurso de hostilidad, de ir contra nuestros derechos, después se convirtió en la eliminación de políticas públicas, en ataques sistemáticos”.

La referente de Nuevo Encuentro consideró que “los ataques y detenciones de Milei y Espert son una forma de domesticación y de disciplinamiento hacia las mujeres”.

"Están criminalizando a las militantes políticas”, advirtió la legisladora de UP, que encabeza los dos proyectos que también llevan las firmas de sus pares Paula Penacca, Lorena Pokoik, Natalia Zaracho, Luana Volnovich y Vanesa Siley, entre otras diputadas mujeres.

El proyecto de Macha expresa el rechazo a “la excarcelación de Alesia Abaigar -imputada por actos que apenas podrían representar una contravención municipal-, pese a los serios problemas de salud que padece; lo que constituye una medida arbitraria e inconstitucional que evidencia el clima de represión y persecución política instaurado por la Ministra (Patricia) Bullrich y el Presidente Milei”.

“La Jueza (Sandra) Arroyo Salgado, de forma arbitraria e injustificable, ha confirmado la prisión preventiva de Alesia, lo que constituye una maniobra más de disciplinamiento y represión por parte de un Estado que cada día se muestra más autoritario”, lamentó.

Según Macha, “el traslado en forma inmediata de la detenida al Servicio Penitenciario Federal, -cuestión que usualmente requiere semanas o meses refuerza la idea de una respuesta vinculada a la identidad política de la acusada que al desarrollo normal del proceso penal”.

El proyecto de repudio a las agresiones contra Mengolini pone el foco en las “noticias falsas y violencia digital desde cuentas de redes sociales promovidas y financiadas por sectores afines al Gobierno Nacional y respaldadas por el Presidente Milei”.

"Miles de cuentas de trolls, bots pagos, dirigentes nacionales libertarios y el propio Presidente (que realizó más de 80 publicaciones en la red social X sobre ella) organizaron y articularon posteos para instalar una mentira sobre su vida privada, deslegitimar su palabra y destruir su figura pública", explicó Macha en el proyecto.

En efecto, miles de cuentas libertarias en redes sociales instalaron una fake news, apoyado en imágenes falsas generadas con Inteligencia Artificial, sobre una supuesta relación incestuosa de Mengolini con su hermano.

Esta campaña de difamación contra la periodista fue reproducida por el propio Milei a través de numerosos retuits en sus cuentas oficiales de redes sociales.

“Corresponde que esta H. Cámara rechace rotundamente estos ataques personales, los discursos de odio y la violencia simbólica que está recibiendo en redes sociales. Este tipo de agresiones no solo vulneran la integridad de una periodista y comunicadora, sino que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a disentir en democracia”, concluye la diputada kirchnerista en el proyecto.

