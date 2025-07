Nuestra postura siempre fue la misma: El quebracho no se toca. Corran la traza". Foto: gentileza Instagram Quebracho284.

Pese a los reclamos de un grupo de vecinos, en medio del feriado por el Día de la Independencia se inició el retiro del histórico quebracho blanco, de casi 300 años, ubicado sobre la avenida Padre Luchesse, pero no lograron terminar la remoción. La empresa de grúas finalmente decidió que no realizaría el polémico traslado, después de no lograr romper una profunda raíz del árbol, que lo liga a la tierra.

La tarea de remoción duró más de 12 horas, en medio de las protestas y las alertas por el riesgo que corre el ejemplar tricentenario. Luego de la larga jornada, vecinos y vecinas informaron que a las 23.50 la jueza de paz de Villa Allende se presentó en las inmediaciones del árbol y les entregó una carta del intendente local. El escrito, que vecinos y vecinas consideraron extorsivo, indica que si la "Asamblea se encuentran a favor de la reubicación" y se "comprometen a no interferir en las tareas del traslado" se efecturá el transplante. De lo contrario "la Municipalidad de Villa Allende procederá a la remoción o tala del individuo".

En un posteo, las personas autoconvocadas por el quebracho respondieron la nota del mandatario: "Nuestra postura siempre fue la misma: El quebracho no se toca. Corran la traza".

Tras el fallido trasplante, el Secretario de Gobierno de Villa Allende, Felipe Crespo, informó a los medios que la grúa contratada para el trasplante del árbol, que tiene un peso estimado de 30 toneladas, no logró levantarlo debido a problemas con las raíces.

“Nos quedan dos alternativas, o conseguimos otra grúa para mañana -por este jueves- o días próximos, o este árbol lamentablemente vamos a tener que talarlo”, agregó el funcionario.

Vecinas y vecinos de la localidad, y organizaciones socioambientales de la región vienen insistiendo para que Caminos de las Sierras y las autoridades municipales y provinciales analicen alternativas para que la ampliación de la traza no implique un daño ambiental irreparable, pero las autoridades se niegan a desviar unos metros la traza de la vía que conecta Villa Allende con la Ciudad de Córdoba.

El árbol debe ser trasladado a unos 25 metros de su ubicación actual, hacia la colectora sur de Padre Luchesse, según lo informado por la Municipalidad y Caminos de las Sierras.

En medio del intento de remoción, un nutrido grupo de personas se manifestó a pocos metros del lugar, registrando cada movimiento de las máquinas, para exponer el daño ambiental. En ese marco, advirtieron que la expectativa de que el quebracho sobreviva, tras su pretendida reubicación, no es mayor al 20%.

