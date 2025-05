Tras el paro de transporte por 24 horas que impulsó la UTA a nivel Nacional, este miércoles funciona con normalidad el servicio en Córdoba. Los colectivos urbanos tendrán su frecuencia habitual en la capital provincial.

Después de una jornada en donde se registró una gran adhesión a la medida de fuerza en todo el país, el gremio informó que aún no llegaron a un acuerdo con el Gobierno.

"Nos ofrecieron un aumento menos al 6%", expresaron desde el gremio y aclararon que el incremento planteado por el Gobierno llevaría el salario básico de $1.200.000 en febrero a $1.270.000.

Además, agregaron que no descartan nuevos paros si no llegan a un acuerdo salarial que responda sus demandas. "Nos hicimos notar, instalamos nuestro reclamo y demostramos que no nos vamos a quedar tranquilos, quietos ni mansos", afirmaron en un comunicado, firmado por el Consejo Directivo Nacional y las Juntas Ejecutivas Seccionales del Interior del País.

Este lunes se había desarrollado una reunión entre el gremio y las cámaras empresarias en la Secretaría de Trabajo de la Nación pero la negociación fracasó. La UTA decidió ir al paro, luego del vencimiento de la conciliación obligatoria el pasado 30 de abril.