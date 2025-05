Zelenski rechazó la tregua de Putin y exige un mínimo de 30 días de alto el fuego

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski desestimó la oferta del presidente ruso, Vladimir Putin, de un alto el fuego de tres días, del 7 al 9 de mayo, calificándola de "producción teatral". Zelenski afirmó que cualquier tregua significativa debería extenderse por un mínimo de 30 días.

En una rueda de prensa, Zelenski expresó su escepticismo ante la propuesta de Putin: "La simple cuestión es que te matan hasta el día 7, luego el día 7 hacen dos o tres días cómodos para ellos, y luego el día 11 nos atacan de nuevo con misiles. No veo ninguna propuesta en eso". En cambio, sugirió un alto el fuego de al menos 30 días, argumentando que un período más corto es insuficiente para lograr cualquier acuerdo sustancial. "Un alto el fuego incondicional es el modelo que han propuesto los estadounidenses. Nosotros lo seguimos. A partir de esta fecha o de otra, preferiblemente antes. Sí, vamos a intentarlo durante 30 días. ¿Por qué un alto el fuego de 30 días? Porque es imposible acordar nada en tres, cinco o siete días", declaró.

Zelenski también expresó su preocupación por la seguridad de los líderes mundiales que planean asistir al desfile del 9 de mayo en Moscú. "Nuestra posición es muy simple para todos los países que viajaron o viajarán al 9 de mayo: no podemos responsabilizarnos de lo que ocurra en el territorio de la Federación Rusa. Ellos les proporcionan seguridad y, por tanto, nosotros no les daremos ninguna garantía. Porque no sabemos lo que hará Rusia en estas fechas. Puede dar diferentes pasos, digamos, por su parte: incendios provocados, bombardeos, etcétera. Y luego culparnos a nosotros", advirtió.

Continúan los ataques



En paralelo, se reportaron ataques masivos con drones en ambos lados del conflicto. Según las autoridades rusas, las Fuerzas Armadas de Ucrania (AFU) llevaron a cabo un ataque masivo en el sur de Rusia.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que las defensas antiaéreas destruyeron e interceptaron 170 drones ucranianos sobre regiones rusas y la anexionada Crimea durante la noche del sábado. Además, se informó de la destrucción de 14 embarcaciones ucranianas no tripuladas en el Mar Negro y la interceptación de ocho misiles de crucero Storm Shadow y tres misiles guiados Neptun-MD.

El ataque más grave tuvo lugar en Novorossiysk, donde el gobernador de la región de Krasnodar declaró un régimen de emergencia. El jefe de la administración de la ciudad informó de cinco víctimas, incluidos dos niños, y daños en edificios residenciales y depósitos de la terminal de cereales.

Por otro lado, Ucrania también sufrió un ataque masivo con drones rusos. Las Fuerzas Aéreas de las AFU informaron que Rusia lanzó un total de 183 drones de ataque, de los cuales 77 fueron interceptados y 73 se perdieron localmente. Los ataques se centraron en las regiones de Kiev, Sumy, Mykolaiv y Dnipropetrovsk.

En Járkov, el número de víctimas de un ataque ruso con drones aumentó a 51, incluidos dos niños. Las autoridades locales informaron de ataques en cuatro distritos de la ciudad, con daños en edificios residenciales, instituciones educativas y empresas. La fiscalía regional de Járkov afirmó que Rusia utilizó drones de ataque con ojivas termobáricas durante el ataque, armas que causan una destrucción generalizada y numerosas víctimas civiles.

Fuente: NA