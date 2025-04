La expresidenta Cristina Fernández volvió a dedicarle un mensaje a Javier Milei a través de su cuenta de X, en el que le reprochó su discurso durante el acto por el 2 de Abril y también lo chicaneó sobre los aranceles que el presidente de Estados Unidos, le impuso a Argentina, pese a que el mandatario se jactar de ser amigo de Donald Trump.

"Hiciste pelota 60 años de construcción política internacional de apoyo a nuestra causa por Malvinas, basada en el Principio de Integridad Territorial", disparó la la ex mandataria y agregó: "Dijiste que querés que voten con los pies! ¡No, hermano! Es exactamente al revés. No son Malvinenses; son población plantada en nuestras islas desde 1833 para usurparlas. ¿Qué parte no entendés?".

"Se nota que lo único que sabés hacer es romper todo", disparó CFK y también mencionó el "bombazo de Trump" por los aranceles de importación que impuso a "diestra y siniestra", que "detonó el comercio global e hizo caer las bolsas de todo el mundo (entre ellas las acciones de las principales empresas argentinas)".

"Nos enchufaron un arancel del 10% para todas las exportaciones argentinas a EE.UU. ¿Y vos nos querés convencer que son amigos nuestros?", indicó la ex mandataria y destacó que el Trump ni siquiera impuso al país el mismo arancel que al resto de América del Sur: "Incluidos los gobiernos que vos llamas comunistas", disparó Cristina.

"Con tu dólar planchado que encarece en dólares la producción nacional, más el arancel del 10% que nos puso tu "amigo" Trump, ¿qué corno pensás que vamos a poder exportar a EE.UU.?", preguntó Fernández y puntualizó sobre el 25% del arancel que fijado para el acero y el aluminio argentinos.

"Pegá un volantazo porque te vas a poner el país de sombrero", cerró CFK y le pidió al Presidente que se mire en el espejo "del payaso de Zelenski en el Salón Oval de la Casa Blanca y cómo le fue cuando no les sirvió más".

Noticia relacionada: