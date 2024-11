Martín Menem puso paños fríos tras los dichos de Milei sobre Villarruel: "los roces en la política existen"

En una nueva interna del Gobierno, Martín Menem habló sobre las declaraciones de Javier Milei contra su Vicepresidenta. El presidente de la Cámara de Diputados trato de minimizar el conflicto y afirmó que "los roces en la política existen".

En declaraciones radiales, Menem señaló que, en la historia argentina, la relación de los Jefes de Estado con los vicepresidentes siempre tuvo diferencias.

Javier Milei reavivó el conflicto dentro de La Libertad Avanza tras una declaraciones sobre Victoria Villarruel donde aseguró que la Vicepresidenta "no tiene injerencia en el Gobierno" y que "está muy cerca del círculo rojo y de la casta".

Menem justificó esas afirmaciones aseverando que Milei es el que decide "quién tiene más o menos responsabilidades según su ámbito" y quien tiene "más injerencia en algunos temas que en otros". Villarruel aún no dio declaraciones públicas.

"Victoria Villarruel es el vicepresidente de la Nación. Tiene a cargo el Senado de la Nación, y esa responsabilidad es pura y exclusivamente de ella", sentenció.

Según Menem, en la política siempre hay diferencias, incluso, dijo que él "discute permanentemente con todos los integrantes del gabinete" y tienen "visiones distintas" de los asuntos que tratan dentro de la gestión.

Respecto a su relación con Villarruel, informó que "una vez por semana o cada 15 días" se junta con su par del Senado a "charlar y ver la agenda parlamentaria".

"Ella es la cabeza del Senado y soy la cabeza de Diputados. Yo me ocupo de los temas parlamentarios y la parte parlamentaria y no he tenido ningún inconveniente con Victoria bajo ningún punto de vista. De hecho, ayer o antes de ayer estuve tomando un café con ella, viendo lo que queda las últimas dos semanas del año", indicó.

Fuente: NA

