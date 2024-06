Transitando el brutal ajuste económico que atraviesa la sociedad ciertas instituciones y establecimientos cordobeses, abocados a la presentación y promoción de eventos artísticos y culturales, bregan incansablemente por sostener y aumentar las posibilidades de que las manifestaciones artísticas -que son su razón de ser- continúen al alcance económico de los cordobeses. En atención a la empecinada voluntad de no cejar ante las adversidades económicas -por parte de quienes están a cargo de algunos de los espacios preparados para la puesta en escena de diversas manifestaciones artísticas - LNM dialogó con los responsables de algunos espacios, convocantes a diversas expresiones culturales, respecto al comportamiento del público durante el primer semestre del año dadas las características económicas actuales.

Espacios y convocatoria.

¿Qué tipo de espacios culturales son los que ustedes tienen a su cargo y cómo caracterizarían el comportamiento de sus públicos durante este primer semestre?

Susana Dutto -SD- (directora del Teatro Real)- El Teatro Real es un espacio cultural que depende de la Agencia Córdoba Cultura en el cual se llevan adelante propuestas artísticas básicamente vinculadas a las obras de teatros y eventualmente conciertos o recitales. En referencia al público asistente desde el teatro venimos realizando, en pos de una convocatoria mayor y permanente de espectadores- un trabajo de Gestión de Público en relación a los espectáculos. La Gestión consiste en acercarnos hasta diferentes espacios barriales, como centros vecinales y escuelas, por ejemplo, para anoticiarlos sobre las actividades del teatro y las posibilidades –ciertamente muy al alcance de todos- de asistir a nuestras producciones. Un aspecto que llama la atención respecto a la convocatoria durante este semestre es que cuando se han puesto en escena producciones externas al teatro, con obras cuyo valor de ingresos es bastante más alto –que van desde 10 mil a 20 mil pesos-, igualmente la gente ha hecho el esfuerzo y ha concurrido masivamente.

Luciano Delprato -LD- (Sindicato de Maravillas)- El SdM es un centro de producción y exhibición cultural, con énfasis en la actividad escénica que cuenta con una sala para espectáculos de 100 butacas en el fondo y con un resto bar con escenario en la parte de adelante. Es un proyecto que se hizo realidad gracias al aporte del INT (instituto Nacional de Teatro); es decir que es un lugar mixto, es privado pero debe una parte importante de su existencia a la participación del estado. En cuanto a la asistencia de público notamos que este ciclo político/económico que arrancó hace 6 meses diezmó la capacidad de consumo de la clase media, que es de donde surge el grueso de nuestro público, me refiero a la gente que consume arte independiente y vida nocturna en la ciudad de Córdoba. En comparación con el año pasado, el consumo en ocio y cultura ha caído alrededor de un 50%; un cifra tremenda para un emprendimiento de márgenes tan pequeñitos como la gastronomía y la venta de entradas para espectáculos. (Departamento de Cine de la ACC)-

Gustavo Drincovich -GD- (Cine Arte Córdoba)- El CAC, desde el año pasado, depende de la ACC; porque se tomó la decisión de rescatar un espacio emblemático de gestión privada que a raíz de la pandemia de covid-19 estaba al borde de su desaparición. Para ello se invirtieron dineros destinados a la adquisición de un nuevo proyector y realizar mejoras en la infraestructura. Desde que la ACC se hizo cargo la actividad se incrementó muchísimo –pasó a proyectar funciones de martes a domingos- aumentando considerablemente la cantidad de oferta en los títulos. Y, en correspondencia con el aumento de actividades, también se ha incrementado la cantidad de asistentes a la sala, aunque particularmente en junio ha mermado un poco debido al clima y al consecuente gasto en transporte que deben asumir los espectadores que se llegan desde los barrios.

Matías Leánez -ML- (La Cova del Drac)– LCdD es un emprendimiento privado que decidió poner a disposición -del público y de algunos músicos- la posibilidad de que se encuentran en un espacio intimista y qué por suerte ha encontrado una muy buena respuesta por parte de ambos; a punto tal que en 2022 el espacio fue reconocido –mediante la entrega de una plaqueta que engalana a LCdD- por el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba en virtud de la contribución del espacio a la actividad cultural de la ciudad. Actualmente presentamos conciertos 4 días a la semana –miércoles, jueves, sábados y domingos- con un éxito total en cuanto a la asistencia de público - que infelizmente no se traduce en mayor rédito económico en virtud de la actualidad por todos conocida-. El lleno total que alcanzamos en las noche de música en vivo creo que se da, en parte, debido a que el valor de las entradas para cualquier concierto o recital significa una erogación bastante costosa para quienes gustan de escuchar música en vivo, y en LCdC no se paga entrada ni derecho de espectáculo. Además los géneros que presentamos –Jazz, rockabilly o soul- no son tan fáciles de ver en otros lados.

Costos, valores y posibilidades.

¿En qué medida se ha incrementado el valor de las entradas respecto a los últimos meses del año pasado?

SD- Todas las entradas para asistir a las funciones protagonizadas por los planteles a cargo de la Agencia han aumentado muy mínimamente su precio -en relación a la inflación desde diciembre 2023- . Hoy todas las funciones a cargo de los elencos provinciales -La Comedia Cordobesa, La Orquesta de Música Ciudadana, los títeres, y demás- tienen un valor de $ 1.500. El que el aumento haya sido muy inferior a la inflación, si bien conlleva una pérdida en las ganancias, ha servido para no perder asistencia a las presentaciones que se llevan adelante en el Real.

GD- El precio de la entrada fue incrementado –desde diciembre hasta ahora- en un 30% aproximadamente –antes costaba 1500$ y ahora 2000$, recordando que hoy jubilados y estudiantes pagan 1500$- -. Igualmente hay días con entradas a 400$ que son las funciones que presentas películas bajo la órbita del espacio INCAA. En elación las entradas del CAC cuestan la tercera parte de un cine comercial.

LD- El incremento del valor de las entradas no ha sido muy notorio; lo que sí es que hoy hay que trabajar el triple para producir la mitad. Pero el SdM no tiene pensado hacer que el valor de las entradas se vuelva una barrera infranqueable para el público que desee asistir a nuestras propuestas artísticas y culturales.

ML- En LCdD no se cobra entrada actualmente, ni está en los planes hacerlo.

Presupuestos, mantenimiento y balance

¿De dónde provienen – y en qué medida se han modificado durante este primer semestre- - los presupuestos para llevar las actividades en sus espacios?

SD- Los ingresos obtenidos por las ventas de entradas son fundamentales para el mantenimiento general –como el pago a los elencos- y ganancias del teatro-. Al mismo tiempo desde la provincia se ha intentado mantener un presupuesto equivalente al de años anteriores –actualizando, hasta donde se han podido, los desembolsos-. Lo que posiblemente sí haya cambiado es la direccionalidad de dichos fondos; o sea que hoy se destina un mayor porcentaje a los gastos de mantenimiento del personal y ha disminuido el porcentaje destinado a infraestructura. Por otra parte hay que decir que los incrementos en los valores de las herramientas tecnológicas –luces, sonido, etc.-, producto de la devaluación, dificultan mucho la adquisición de nuevas herramientas. Lo que sí se ha podido hacer es mantener en perfectas condiciones aquellas con las que ya se contaba.

LD- La lucha por alcanzar el presupuesto para sostener al SdM es muy ardua, sacamos como dice “agua de las piedras”; porque en verdad que lo que nos mantiene funcionando es nuestra convicción que la producción cultural y artística es más que un emprendimiento comercial, es un estilo de vida, una forma de militancia indispensable en esta cambio de época que implica que una gran parte de la población crea en el individualismo cómo única forma de vida. Nosotros sobre todo, creamos encuentros, predicamos la idea de construcción de comunidad, entendiendo la comunidad como un espacio de imaginación colectiva.

GD- El sostenimiento económico básico del CAC proviene de las entradas. Luego se le agrega un aporte de la provincia que ha también ha asumido lo que Nación dejo de enviar. Quiero destacar que pese a las condiciones económicas que atraviesan Córdoba y el país hemos podido sostener la actividad y mantener en perfecto estado la infraestructura de la sala –que cuenta con excelentes sistemas de calefacción y aire acondicionado- y se ha podido a acceder a la adquisición de películas de gran calidad.

ML- En cuanto al presupuesto para el mantenimiento del espacio corre exclusivamente por cuenta del establecimiento. Y en cuanto a la remuneración de los músicos la gran parte también va por cuenta de la empresa –que les abona un monto fijo- y otra parte por cuenta de los asistentes con una contribución voluntaria mediante una suerte de “pasada de gorra” que hacen los músicos al finalizar su presentación.