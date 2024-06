Cuando ya había pasado más de una hora de los pronunciamientos de los mandatarios de la Región, y sin que se conozca todavía la posición del presidente Javier Milei, la canciller Diana Mondino sentó posición -se entiende que en nombre del Gobierno argentino- rechazando el intento de golpe de Estado en Bolivia, que puso en riesgo las instituciones democráticas del país y que estuvo dirigido contra el presidente constitucional y legítimamente elegido en las urnas, Luis Arce.

Mondino emitió un breve comunicado a través de la red social "X". En el posteo sostuvo: “Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”.

La funcionaria fue la primera en emitir una posición pública, tras conocerse el intento golpista, encabezado por Juan José Zúñiga, jefe del Ejército que lideró la insurrección.

En la frase “sean buenos o malos” los gobiernos, la dejando la canciller argentina remarcó las diferencias ideológicas que mantiene el gobierno de Javier Milei con su par boliviano.