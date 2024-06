En una causa que investiga dádivas, encubrimiento y abuso de autoridad, entre otros delitos cometidos en el marco de la investigación por el asesinato del joven Blas Correas; fueron imputados por la Fiscalía Anticorrupción de 2° Turno, 18 efectivos policiales y ex funcionarios públicos, entre quienes se encuentran el ex ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido.

Cabe recordar que el 29 de marzo pasado, la Cámara 8a. del Crimen y los jurados condenaron a prisión perpetua a los policías Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón, a quienes hallaron responsables de disparar al auto en el que Blas se movilizaba con otros jóvenes, dándole muerte.

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción avanza con la investigación que le giró la Cámara 8a. del Crimen, tras la sentencia, para determinar posibles delitos de encubrimiento, presuntos sobornos y mal manejo de recursos públicos.

Mosquera está imputado por el delito de "Presentación u ofrecimiento de dádiva, en calidad de autor".

Cumplido, por su parte, está imputado por "Encubrimiento por omisión de denuncia agravado por la calidad funcional, por la gravedad del hecho precedente y por haber sido cometido en ejercicio de sus funciones, en calidad de autor" y por "Admisión de dádiva, en calidad de autor".

Lucas Sebastián Mezzano, en tanto, fue imputado por el delito de "Presentación u ofrecimiento de dádiva, en calidad de partícipe necesario".

Jorge Ariel Galleguillo, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Sergio Alejandro González, Javier Catriel Alarcón, Wanda Micaela Esquivel y Juan Antonio Gatica, fueron imputados por el delito de "Violación de medios de prueba en calidad de autor".

Por "Abuso de autoridad", fueron imputados Diego Norberto González, Emmanuel Fachisthers, Ezequiel Henot, Rodrigo Emmanuel Toloza, Víctor Rubén Di Stéfano, Leonardo Alejandro Martínez, Melisa Janet Escalante, por el delito de "Abuso de Autoridad", en calidad de autores.

Y finalmente, Natalia Soledad Márquez también fue imputada por el delito de "Abuso de Autoridad, en calidad de autora", pero en este caso fue imputada además por el delito de "Lesiones Leves Calificadas en abuso de su función por parte de miembro integrante de la fuerza policial".