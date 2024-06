José Alperovich, ex gobernador de Tucumán, conocerá este miércoles (según trascendió a las 20) , si es condenado o no por abuso sexual tras la denuncia por parte de su sobrina y ex asesora en los años 2017 y 2018. Alperovich está obligado a concurrir al veredicto y lo hará bajo custodia, tal como confirmo el juez Juan Ramos Padilla.

Tanto la fiscalía como la querella reclamaron que el ex mandatario sea detenido (se encuentra en libertad desde 2019, con prohibición de abandonar el país), y se definirá si va preso en caso de recaer la condena.

Según la investigación, los primeros hechos denunciados fueron a finales de 2017 en Buenos Aires, pero los casos más graves se dieron en marzo de 2018 en provincia de Tucumán mientras su sobrina trabaja como su asistente personal para la campaña electoral de 2018-2019, en la búsqueda de regresar a la gobernación de la provincia.

En su alegato, la defensa intentó descalificar a la víctima quien trabajó como asesora entre 2017 y 2018 para Alperovich y era una sobrina suya quien vivía en Tucumán pero también se trasladaba con aquel a la Capital Federal cuando debía presentarse en sesiones del senado. Incluso, invocó que la víctima utilizó "mismas frases" que lo hizo aquella otra que acusó por abuso sexual al actor Juan Darthes quien recientemente fuera condenado en Brasil.

Garrido acusó a la denunciante que "no tuvo espontaneidad" en su relato, "falta de consistencia" y hasta "utilizó en su relato libre las mismas palabras que los hechos que había denunciado por escrito que dieron inicio a éste proceso, no es normal".

Fuente: NA

