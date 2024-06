La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), confirmó este miércoles las fechas y los horarios de los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores de América.

La entidad madre del fútbol sudamericano, oficializó de esta manera cuándo se cruzarán Talleres y River Plate, para definir cuál de los dos conjuntos pasará de fase en el máximo torneo continental.

Según informó Conmebol, el equipo de barrio Jardín y los "millonarios", tendrán su partido de ida el miércoles 14 de agosto, a las 21.30, en el estadio Mario Alberto Kempes. La definición para el elenco cordobés será de visitante, por tanto resultó segundo en el grupo clasificatorio a octavos. Así, la revancha será una semana después, el miércoles 21 de agosto, a las 21.30, en el estadio Más Monumental.

De este cruce saldrá qué equipo pasa de ronda, a cuartos de final. El que resulte ganador a la siguiente fase, se las verá con el que a su vez pase de tonda en la otra llave, Junior de Barranquilla o Colo Colo de Chile.

Todos los cruces en octavos de final

San Lorenzo (Argentina) vs. Atlético Mineiro (Brasil) - Bolívar (Bolivia) vs. Flamengo (Brasil) - Gremio (Brasil) vs. Fluminense (Brasil) - Colo Colo (Chile) vs. Junior de Barranquilla (Colombia) - Botafogo (Brasil) vs. Palmeiras (Brasil) - Nacional (Uruguay) vs. Sao Paulo (Brasil) - Peñarol (Uruguay) vs. The Strongest (Bolivia).