Desde la asunción de Javier Milei al frente de la Casa Rosada, la Argentina dejó de gestionar envíos de ayuda humanitaria para la población de la Franja de Gaza, a diferencia de lo que había realizado la gestión de Alberto Fernández en los dos meses posterior al agravamiento del conflicto entre Israel y Palestina.

El 7 de octubre de 2023 integrantes de la organización extremista Hamás incursionaron en distintos kibutz del sur israelí, asesinando a más de mil personas y secuestrando a más de 200: ese sorpresivo ataque generó una feroz represalia militar por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Con esta profundización del histórico conflicto, la delicada situación de la población del enclave palestino sufrió un estrepitoso golpe.

El pasado miércoles el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó que nueve de cada 10 niños de la Franja de Gaza no pueden ingerir nutrientes de suficientes grupos de alimentos para garantizar su crecimiento y desarrollo saludables.

"En la Franja de Gaza, los meses de hostilidades y las restricciones a la ayuda humanitaria han colapsado los sistemas alimentario y sanitario, lo que ha tenido consecuencias catastróficas para los niños y sus familias", advirtió el organismo de la ONU.

En su informe, UNICEF señaló que cinco conjuntos de datos recogidos entre diciembre de 2023 y abril de 2024 mostraron que el 90% de los menores gazatíes sufre de pobreza alimentaria severa, lo que significa que están sobreviviendo con dos o menos grupos de alimentos por día.

"Esto demuestra el terrible impacto que el conflicto y las restricciones están teniendo en la capacidad de las familias para satisfacer las necesidades alimentarias de los niños, y la velocidad a la que esto pone a los niños en riesgo de desnutrición potencialmente mortal", declaró el destacado organismo.

Parte del agravamiento de la situación humanitaria se debe al cambio de Gobierno en la Argentina, ya que desde que asumió Milei al frente de la Casa Rosada se dejó de gestionar envíos de ayuda humanitaria, como alimentos, medicamentos.

El 3 de noviembre de 2023, es decir menos de un mes después del ataque de Hamás, la Agencia de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria – Cascos Blancos (ACIAH), que forma parte de la estructura de Cancillería, culminó el primer envío con destino a Egipto.

La logística de estos envíos fue "coordinada con la Cruz Roja y los distintos productos eran entregados en el hub que tienen en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza", explicó la extitular de Cascos Blancos Sabina Frederic.

En diálogo con NA, la exfuncionaria nacional indicó que "salvo las pastillas potabilizadoras, todas las demás donaciones provenían de particulares, principalmente agrupaciones" ligadas a la causa palestina.

A ocho meses de la incursión de Hamás, Noticias Argentinas accedió al detalle de los productos enviados a Egipto para ser distribuidos por la Medialuna Roja en el enclave palestino.

La aeronave despegó el 3 de noviembre desde el Aeropuerto de Ezeiza con pastillas purificadoras de 33MG, pastillas purificadoras y desinfectantes de 1.6G, calzado vario, ropa varias, pantalones, calzas, camisetas térmicas, camperas, leche en polvo, Propofol 10 mg/ml 25 ampollas/caja, kit de camisolín, cofia y botas y camisolín con puño.

Apenas 18 días después de ese primer envío, se concretó el segundo, con Propofol 10 mg/ml 25 ampollas/caja, kit de camisolín, cofia y botas, pañales (talle P, M, G, XG, XXG), aceite de girasol, fideos tirabuzón, garbanzos, porotos, lentejas, arvejas, jardineras y fideos mostacholes.

El 10 de diciembre de 2023 se produjo el cambio de Gobierno y asumió Milei al frente de la Casa Rosada y la economista Diana Mondino en la Cancillería.

La gestión de La Libertad Avanza imprimió un cambio radical en la política exterior, particularmente en lo que hace a la postura de la Argentina en torno al conflicto entre Israel y Palestina.

Cascos Blancos ya había gestionado un tercer envío de ayuda humanitaria, pero la logística -que iba a estar a cargo del piloto Enrique Piñeyro con el avión de su fundación Solidaire- se demoró y el cambio de Gobierno puso en duda la concreción.

"No llegamos a enviarlo antes de que se concretara el cambio de gestión. En esa transición, comenté que estaba este envío pendiente y que ellos iban a tener que definir si lo hacían o no. Todas las coordinaciones se hicieron antes del 10 de diciembre y ellos dieron el ´Ok´ para que se concretara", precisó Frederic.

El tercer envío fue realizado el 15 de diciembre, también destinada a Egipto: se mandaron arroz largo fino, arvejas, ensalada jardinera, leche en polvo, lata de tomate, té, azúcar, fideos codito, garbanzos, lentejas, porotos, polenta, fideos, sopa instantánea, spaguetti, toallas femeninas, protectores diarios, toallas higiénicas, jabón de tocador, crema dental, desodorante a bolilla, algodón, bebida láctea Molico Balance, catéter intravenoso teflón, bata médico descartable, guante nitrilo (TL), delantal médico descartable, toallas húmedas, cepillo de dientes, guantes de látex, vendas, barbijos, gasa hidrófila, paño jabonado, vendas apósitos, guantes quirúrgicos, curitas, cinta hipoalergénica, suturas, protector de cama, vitina, leche larga vida, salsa fileto, pañales, medias, bata cirugía, servilletas, cubre calzado, cofias, pastillas potabilizadoras, desinfectante de agua, gasa no estéril, gasa tubular no estéril, jeringa estéril, jeringa descartable, aguja, camisolines descartables, camisolín no estéril, cabestrillo, aislante térmico, ambos, rollo de cocina, papel higiénico, apósito post parto, guante para examinación, guante de látex con polvo, guante de nitrilo y baño jabonoso.

La exministra de Seguridad indicó que a partir del 10 de diciembre pasado "la Argentina cambió su posición en relación a este conflicto" histórico entre Israel y Palestina.

El hecho de que no se haya enviado más ayuda humanitaria "es lógico con la postura del Gobierno actual", manifestó Frederic, quien agregó: "Para mí, es una muy mala decisión".

"Este Gobierno está yendo contra principios de su posicionamiento internacional y éso es muy perjudicial", lamentó la exfuncionaria nacional.

