La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunció que este sábado se unirá a la concentración de las centrales sindicales en Córdoba, para repudiar el "modelo económico de exclusión y entrega" del Gobierno Nacional, en el marco de la visita protocolar del presidente Javier Milei, para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

"En Córdoba, la Patria no se vende", anuncia la convocatoria de la UTEP, que eligió como punto de encuentro la esquina de General Paz y Santa Rosa, a las 10.30.

"La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, en unidad con el movimiento obrero organizado y las organizaciones sociales, nos oponemos a las medidas del Gobierno Nacional, al modelo económico de exclusión y entrega", afirma la entidad gremial de la economía popular.

Y frente a la llegada de Javier Milei a Córdoba, esgrimen las siguientes consignas:

- No al desmantelamiento y congelamiento de los programas de empleo.

- No al desabastecimiento de comedores y merenderos.

- No a la eliminacion del monotributo social, ni al aumento desmedido a las demas categorías.

- No a las privatizaciones de empresas públicas.

- No a la entrega de nuestra soberanía y recursos naturales.

- No al desfinanciamiento FISU y programa de obra pública en Barrios populares

- No a la flexibilizacion laboral.

- No a la eliminación del régimen provisional argentino.

"Por una Patria Justa, Libre y Soberana. Con Salud y Educación pública y de calidad. Con Tierra, Techo y Trabajo para todos y todas", concluye el comunicado de la UTEP.