En una sesión caliente, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este lunes una moción conjunta de los bloques de la Unión Cívica Radical y de Unión por la Patria para emplazar a las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda para dictaminar este jueves los proyectos que buscan declarar la emergencia presupuestaria y actualizar automáticamente las partidas de financiamiento para las universidades nacionales públicas de todo el país, y para hacer lo propio el martes que viene con los proyectos que apuntan al restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

"Son parte de una misma convocatoria que acordamos aquí en el recinto", aclaró el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, luego de que el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, leyera la moción conjunta.

La propuesta obtuvo 152 votos a favor y 81 rechazos. En contra votaron los diputados de La Libertad Avanza y el PRO, mayormente.

El Plan A de la UCR y UxP era constituir al recinto en comisión para votar los proyectos durante la sesión especial, pero la moción no tuvo chances de ser aprobada dado que requería una mayoría agravada de tres cuartos para habilitar el apartamiento de reglamento.

Tanto el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, como la Coalición Cívica se negaron a acompañar esa propuesta, por lo que se procedió a impulsar el plan B: éste consistía en emplazar a las comisiones para este jueves 23 a las 14, para dictaminar los proyectos sobre financiamiento universitario y para el martes 28, a las 15, para dictaminar los proyectos sobre la reposición del FONID.

De esta manera, la oposición logró torcerle el brazo al oficialismo y al PRO, y marcar los tiempos del debate.

Estuvo en duda si la UCR mantenía el pedido

El pedido de sesión especial había sido formulado por el bloque de la UCR el viernes pasado, pero el anuncio del Gobierno del acuerdo que alcanzó con los rectores sembró dudas acerca de cuál sería la determinación que tomaría la bancada presidida por De Loredo, que dudó hasta último momento si mantener en pie la convocatoria o suspenderla.

A partir de conversaciones en tiempo real con los rectores, que le plantearon la conveniencia de sostener la sesión hasta tanto no llegara la resolución oficial del Gobierno, el radicalismo decidió a último momento bajar al recinto.

La sesión obtuvo quórum con 130 diputados sentados en sus bancas: además de los radicales contribuyeron al propósito Unión por la Patria, cuatro diputados de Hacemos Coalición Federal (Mónica Fein, Esteban Paulón, Oscar Agost Carreño, y Ignacio García Aresca), Agustín Domingo (Innovación Federal), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino), cinco de los seis diputados de la Coalición Cívica (solamente no llegó Victoria Borrego), y el diputado de Por Santa Cruz Sergio Acevedo.

Hasta avanzada la tarde de ayer se había especulado con la posibilidad de que el radicalismo levantara el pedido de sesión especial, luego de que el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro confirmara su intención de convocar a un plenario de comisiones junto a Presupuesto y Hacienda, con la intención de dictaminar.

Las intervenciones

El primero en tomar la palabra fue Finocchiaro, quien calificó la sesión como “desprolija” y “ridícula” y acusó al bloque radical de regalarle una tribuna al kirchnerismo para que embista contra el Gobierno.

“Es una sesión desprolija porque pareciera que quienes han convocado a esta sesión quieren hacer una distinción entre quienes apoyan y quienes no apoyan a las universidades públicas. Todos las apoyamos a las universidades públicas. En mi caso en particular si no hubiesen existido yo no habría podido estudiar”, introdujo el ex ministro de Educación de Mauricio Macri.

Para Finocchiaro, la sesión “es desprolija porque hay cuestiones incluidas en el temario que ya han sido resueltas por el Gobierno nacional en el día de ayer y se van a instrumentar el día lunes”.

Según dijo, “es una sesión ridícula” porque “se le está dando la oportunidad al kirchnerismo de mostrar cuánto le importa la educación cuando el jueves que viene su brazo sindical educativo va a dejar sin clases a todos los chicos de nuestros país”.

“Es una sesión grave porque el verdadero objetivo del kirchnerismo en esta sesión no es el presupuesto universitario. El verdadero objetivo del kirchnerismo en esta sesión es emplazar para que se trate el FONID”, consideró.

A su entender, “el FONID es una mal concepto porque es dinero en negro que deben pagar los gobernadores y nunca el Gobierno nacional pero que además produce en las arcas de este Estado nacional que el kirchnerismo ha dejado vacías un déficit fiscal de entre un billón y 1,4 billones de pesos”

“Es irresponsable porque lo que está buscando el kirchnerismo con este tipo de cosas es que el Gobierno se vaya. El kirchnerismo hoy está en el límite del sistema democrático”, castigó.

