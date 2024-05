Este lunes se realizó en Posadas una reunión entre funcionarios del gobierno provincial y reprsentantes de los policías que protestan desde el viernes y tienen montado un acampe frente al Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Misiones, en la capital,

Las autoridades buscaban alcanzar un acuerdo y así levantar las medidas que vienen adoptando los efectivos policiales desde hace ya una semana, a los que se suman reclamos del sector salud y docentes.

Tras el encuentro, voceros de los policías indicaron a los periodistas que los aguardaban, que no se pudo llegar a ningún entendimiento entre las partes, por lo que fue confirmada la continuidad del acampe frente al Comando Radioeléctrico, en la avenida Uruguay de la capital provincial.

Según informó el medio Misiones Online, quien ofició de vocero, Ramón Amarilla, suboficial de Policía, expuso que nuevamente no hubo acuerdo debido a que la propuesta fue considerada “irrisoria” por parte de los manifestantes. “No habrá acuerdo porque no hay voluntad de los políticos”.

“Todos los sectores están reclamando y nosotros no somos la excepción. Es una vergüenza lo que nos ofrecieron ya que no se asemeja a lo que necesita un oficial de policía para superar la línea de pobreza”, dijo al portal de noticias misionero.

“Por tal motivo, continuaremos con el acampe. Durante 8 días estuvimos acá para que nos escuchen. Esperamos que ellos tomen conciencia de lo que está ocurriendo”, culminó el vocero.

Amarilla agregó que "no va a haber acuerdo porque no hay voluntad en lo político de resolver esto”. Y anticipó un escenario complicado si no pueden negociar de manera razonable con las autoridades. "Acá se viene algo muy grave, todos los sectores están reclamando y nosotros no somos la excepción. Es una vergüenza lo que nos vinieron a ofrecer".

Anuncian acuerdo con otros sectores

El gobernador Hugo Passalacqua anunció este lunes que acordó con un sector de los gremios de maestros, a los que se le otorgará un incremento salarial.

N obstante, las protestas se multiplican. Hay cortes de ruta a la altura de los peajes de Santa Ana y Colonia Victoria en la ruta 12. También marchas dentro en Oberá y Apóstoles. También se reportarpn protestas y movilizaciones frente a la Aduana de Puerte Iguazú, con lo que esto significa si se profundiza el conflicto, en tanto se trata de un paso fronterizo.