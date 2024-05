La Corte dejó firme la primera condena por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001

El ex policía Carlos José López fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión. No obstante, el máximo tribunal no se pronunció sobre el resto de las condenas, entre ellas las del ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos.