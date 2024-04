El presidente Javier Milei confirmó su participación en la Feria del Libro 2024 el próximo 12 de mayo en el predio de La Rural, desde donde presentará su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”. Lo hará en compañía del diputado libertario José Luis Espert.

“He participado de la Feria del Libro desde hace muchísimos años. Este año voy a presentar Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, el 12 de mayo. Me va a acompañar en la presentación José Luis Espert”, reveló en una entrevista para el canal La Nación +.

Al respecto, y tras las críticas del titular de la Fundación del Libro, Alejando Vaccaro, el mandatario insistió en denunciar que la feria le reclamó 300 millones de pesos para el funcionamiento de un stand más un plus por una cifra similar.

“Me pidieron 300 millones más un plus de otros 450 millones”, planteó Milei, a pesar de la desmentida de Vaccaro, y agregó: “Que se la arregle con mis ministros y secretarios, a los que pidieron esa plata que ahora la está cubriendo la Provincia de Buenos Aires”.

Según el mandatario, el gobernador Axel Kicillof financia, en parte, la feria ante la negativa de la administración libertaria. Tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia cuentan con stand propio entre los pasillos del reconocido evento.

“El año pasado presenté El fin de la inflación. El año anterior, El Camino del Libertario, entre otros. Tengo cerca de 18 o 19 libros publicados, tengo un rol muy activo”, argumentó el jefe de Estado.

Consultado por el desfinanciamiento de la cultura, el Presidente aseguró que tiene “una vida cultural muy activa”, y sostuvo que propone que “los proyectos de cada película tenga mitad de financiamiento privado y mitad del Estado”.

“Involucrar al sector privado hace que sea un proyecto serio, que le interese al público, y no un proyecto para financiar a amigos militantes”, remarcó.

En la misma línea, subrayó: “El problema de la cultura son los curros. A partir de un reclamo noble se esconde el monstruo del curro”.

“Hay recursos para la cultura”, concluyó a pesar de los recortes en varias áreas.

"Señor Presidente, no hay plata"

La semana durante el discurso inagurual de la 48° Feria del Libro, en Buenos Aires, el presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, criticó con dureza al presidente de la Nación, Javier Milei y denunció “una embestida de carácter despiadado a la cultura”.

“Concurrir a la Feria, este año, representa un acto de rebeldía y de resistencia. Como nunca este espacio plural, activo, será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a las políticas devastadoras que propone este gobierno”, comenzó.

La Feria del Libro abrió sus puertas el jueves y en las palabras de apertura Vaccaro, criticó al jefe de Estado por un “ataque despiadado contra la cultura” y formuló un duro cuestionamiento a su próxima visita a la feria el próximo 12 de mayo.

“Las medidas económicas que se toman en las más altas esferas los llevan (a los lectores) a un lugar lejano, muy lejano, al paraíso que imaginaba Borges”.

Al criticar al Gobierno Naciona, expresó que “las medidas que se han tratado de implementar son ataques al corazón de la cultura por eso expresamos con todas nuestras fuerzas y decimos: no al cierre del Fondo Nacional de las Artes, no al cierre del Instituto Nacional del Teatro, no al desguace del Instituto Nacional de Cine INCAA, no a la derogación de la ley N° 25542 de Defensa de la Actividad Librera, no a la negativa a comprar algo más de 14 millones de manuales escolares por parte del Ministerio de Capital Humano, que iban a ser entregados a las escuelas públicas, con el pueril y risueño si no fuera trágico, argumento: ‘porque no hay tiempo’”, añadió, antes de señalar su respaldo a “la Universidad Pública Gratuita e Inclusiva.”

A su vez, denunció un “ataque despiadado a todas las expresiones culturales, sin justificaciones económica pero respaldada por un sesgo ideológico enorme” y apuntó que “los creadores culturales están en guardia”.

Vaccaro dijo que “como nunca este espacio cultural activo será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a la políticas devastadoras que propone este Gobierno”.

“El Presidente luego de despreciar nuestra feria no se sonroja y pide participar”, dijo Vaccaro y remarcó que “no registra a la memoria de nuestra feria que el Gobierno nacional haya estado ausente sin un stand en este evento. La excusa de que la participación del Estado nacional en la feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira”.

En ese marco, con las mismas palabras de Milei, Vaccaro disparó "Señor Presidente, no hay plata" y advirtió que “todo a lo atinente a su seguridad y la gente que concurra a su evento correrá por su exclusiva cuenta, o lo que es peor, será un gasto extra para el Tesoro Nacional”.

Fuente: con información de NA