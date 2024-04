Nicolás Pachelo apeló este martes la condena a prisión perpetua en su contra por el crimen de María Marta García Belsunce, quien era su vecina en el country El Carmel de Pilar, lugar donde fue asesinada el 27 de octubre de 2002.

Pachelo había sido absuelto en el juicio, pero, al ser revisado su caso por la Cámara de Casación Bonaerense, se lo condenó a perpetua por robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis cause, esto es que mató para ocultar otro delito, en el caso el atraco a la casa de María Marta, que, según entienden los investigadores, estaba llevando a cabo ese domingo.

Ahora, su abogado Raquel Pérez Iglesias pide que otra sala de Casación revise el caso y, en función de ello, mantenga la absolución.

"Nada de todo esto se revisó para conformar el panorama probatorio en el fallo casatorio. El fallo adolece así de una renuncia a la verdad jurídica objetiva que surge de las pruebas objetivas colectadas en la causa, no constituyendo una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa", sostuvo la letrada en el recurso.

Para la defensa, el no hallazgo en poder de Pachelo de un arma de fuego utilizada en el caso, así como tampoco la falta de ADN en la escena del crimen y que él no haya instalado la versión de un accidente doméstico en la muerte como sí ocurrió inicialmente, entre otras cosas, son cosas que "distancian a Pachelo de su participación en la muerte de la víctima y demuestran una clara obstrucción en la investigación inicial no atribuible a él".

"No deben ser interpretados en menoscabo de la absolución con que fuera beneficiado Carlos Carrascosa o las personas que formaba su entorno más próximo en aquella fecha del hecho lamentable y por los que estuvieran sujetos a proceso", culminó.

La Casación consideró que el homicidio de García Belsunce "fue ejecutado por el vecino del matrimonio, siendo Pachelo quien dio muerte a la socióloga a fin de procurar la impunidad del robo que se estaba desarrollando en el domicilio de los damnificados".

"Se ha podido establecer que la muerte aparece como una rápida derivación de un hecho originalmente encaminado a la sustracción de cosas ajenas, faena atravesada por el fatal encuentro en la planta superior de la casa de la víctima con el ladrón conocido", consideraron los jueces.

El fallo, de más de 400 páginas y firmado por los jueces Fernando Mancini y María Florencia Budiño, dispuso la condena de Pachelo "como autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causae agravado por el uso de arma de fuego", que se suman a la confirmación de la condena por los robos.

Según los jueces, Pachelo robó un cofre con dinero cuando mató a María Marta García Belsunce. "En torno al pretendido apoderamiento de bienes ajenos por parte de quien resultó el matador de la víctima se sostuvo que la Acusación trazó consideraciones asimilables al motivo de robo de valores en el hogar del matrimonio, por la invocada faltante del cofre metálico de la Agrupación Damas del Pilar que permanecía en poder de la víctima y de una suma dineraria conservada en el recinto del escritorio de planta baja", describe el fallo.

María Marta García Belsunce fue asesinada el 27 de octubre de 2002 y, en primera instancia fue condenado a prisión perpetua su marido, Carlos Carrascosa, pero finalmente fue absuelto y esa declaración de inocencia quedó firme y con fuerza de cosa juzgada.

