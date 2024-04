.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó recientemente a los Estados Unidos para reunirse con funcionarios del presidente Joe Biden, la CIA, el FBI y la OEA en Washington.

En una evaluación de su visita, Bullrich declaró que las reuniones fueron de muy alto nivel y que Argentina fue reconocida como un gran aliado estratégico de Estados Unidos en temas de seguridad.

Los principales temas discutidos incluyeron la delincuencia organizada transnacional, el lavado de activos, el narcotráfico, el narco terrorismo y las alianzas entre el terrorismo y las organizaciones criminales.

También se discutió la cadena de ilegalidades, desde el lavado de activos hasta el producto final que venden las organizaciones criminales.

Bullrich también mencionó que Estados Unidos tiene preocupaciones estratégicas sobre las infraestructuras críticas que puedan estar en manos de China y, en menor medida, Rusia. Por esta razón, están profundizando su alianza con países como Argentina.

Bullrich dijo que: "Hay un tema estratégico de Estados Unidos en esto. Después, el otro tema son las preocupaciones que tienen sobre cuáles son las infraestructuras críticas que puedan estar en manos de China. Ellos tienen una gran preocupación por China y en menor medida Rusia. Así es como profundizan la alianza con países como los nuestros".

Amenazas terroristas

La ministra habló asimismo sobre las amenazas terroristas: "Hablan de trabajar juntos contra el terrorismo, pero no hablaron de ninguna amenaza concreta".

Bullrich comentó que Irán estuvo en las conversaciones con los funcionarios estadounidenses: "Mencionaron a Irán todo el tiempo, pero no hablaron de un tercer atentado. También nosotros les contamos de la presencia de Irán en Bolivia y en Venezuela".

La funcionaria nacional, en una entrevista con Clarín, explicó la política de alineamiento del Gobierno con Estados Unidos e Israel y los riesgos: "Tenemos que aceitar los mecanismos de colaboración entre países y agencias para enfrentar al terrorismo y el crimen organizado. Yo creo que no se puede plantear una correcta política de alineamiento significa más riesgo. Porque por otro lado significa más aliados, más información, más protección".