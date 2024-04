El cordobés Gabriel Bornorini fue el elegido de la Casa Rosada para comandar el bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en reemplazo del porteño Oscar Zago, tras el escándalo en la comisión de Juicio Político.

"Me eligieron por mayoría, estoy muy contento. Así que queda por delante un trabajo muy importante. Llega, ya está la Ley de Bases y tenemos que trabajar para que cuanto antes esa ley se envíe al Congreso y sea aprobada", afirmó Bornorini tras ser oficializado como nuevo titular de la bancada.

Luego de una reunión de bloque que decidió el destino de Zago, el cordobés aseguró que de la crisis interna salen fortalecidos.

"Nos fortalece (el cambio) porque en cada decisión que tomamos, la tomamos en conjunto, prácticamente por mayoría. Y eso hace que fortalezca al grupo, al equipo, a todos los diputados que estamos", resaltó Bornorini, al ser consultado sobre si los perjudicaba la situación que se desencadenó este miércoles tras el escándalo en la comisión de Juicio Político con la fallida designación de Marcela Pagano, quien no asistió a la reunión, al igual que el porteño.

En declaraciones a la prensa acreditada, el nuevo jefe de bancada rechazó que la salida de Zago haya sido un castigo por lo sucedido en la comisión.

"No, de ninguna manera. Nosotros somos un equipo y lo que hacemos es que las decisiones que toma el presidente, nosotros como diputados, diputados elegidos en el momento que fue elegido el presidente, tratamos de que cuanto antes las leyes que envía el Ejecutivo sean aprobadas. O sea, esa es nuestra función acá dentro del Congreso", expresó.

Además, negó que fuera una decisión del Poder Ejecutivo: "Es una decisión que lo toma el bloque, el bloque en su totalidad toma una decisión y por eso me siento halagado por mis colegas que me hayan elegido".

Sobre la comisión de Juicio Político, indicó que "todavía no" lo han determinado.

"El presidente de la Cámara (Martín Menem) sacó un tweet explicando que se envió una notificación de que se postergaba la conformación, la persona administrativa dijo que no se iba a constituir, la secretaria administrativa de la comisión dijo que no se iba a constituir la comisión y se levantó la sesión. Punto. El resto, los diputados pueden quedarse hablando y seguir charlando, pero la comisión no se constituye", evaluó Bornorini.

