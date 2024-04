Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta compartieron una disertación en Nueva York

El ex gobernador de Córdoba, y el ex jefe de Gobierno porteño, participaron de la IX edición de la Conferencia Masters Argentina 2024. Entre las varias definiciones de los dirigentes, no estuvo ausente el Pacto de Mayo convocado porel presidente Javier Milei.