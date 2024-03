El abogado cordobés Luis Alberto Díaz presentó este martes ante la Justicia Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU 70/2023, conocido como "Ley Ómnibus", para impedir su aplicación total o parcial.

La presentación de Díaz tiene lugar tras el reciente rechazo del Senado al megadecreto impulsado por el gobierno de Milei, al futuro tratamiento en Diputados, y en el marco de múltiples amparos para impedir su aplicación.

En diálogo con La Nueva Mañana, el letrado cordobés explicó que si bien se han presentado numerosos amparos contra el Mega DNU, solo fue presentada una acción declarativa de inconstitucionalidad similar a la que él entabló. Ésta acción previa, presentada por el abogado Andrés Gil Domínguez, fue rechazada en primera instancia pero Díaz tiene la esperanza de que la presentada por él no corra la misma fuerte.

"Hay una acción que entabló el abogado Gil Domínguez que interpuso representando los intereses del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que fue rechazada en primera instancia no porque esté mal planteada la acción sino porque está en discusión. Esto es porque ante un "decreto Ómnibus", como es este el caso, donde tenés un montón de temas y donde no hay una persona que tenga lesionados todos sus derechos por el DNU, no se puede pedir la inconstitucionalidad por el todo, sino que hay que pedirla por la parte donde la persona se ve afectada. Desde ese punto nos paramos en el mismo caso que toma Gil Domínguez, que es un precedente del Colegio de Abogados de Tucumán, donde la Corte Suprema establece que el criterio para determinar si hay un interés concreto tiene que ser más laxo cuando lo que está en juego es el sistema democrático", explica Díaz a LNM.

A diferencia de la acción presentada por Gil Domínguez, el abogado cordobés explica que la suya además de plantear la inconstitucionalidad de todo el DNU, plantea la particularidad, para que no se lo rechace en primera instancia, y al menos se lo acepte parcialmente.

Andrés Gil Domínguez, doctor en Derecho por la Universidad de buenos Aires y profesor universitario en distintas provincias de Argentina y España, consideró en redes sociales que "cuando a través de los DNUs se intenta sustituir integralmente al Congreso en su función legislativa entonces mediante el desvío de poder y el abuso de derecho público se intenta obtener la suma del poder". Su solicitud recayó en manos de Pablo Cayssials, del fuero Contencioso Administrativo Federal

- ¿Qué sectores de la sociedad son más vulnerables a lo que plantea el Mega DNU? ¿Y cómo se verían afectados por este decreto?

Los sectores más vulnerables están formados por niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, discapacitados, aborígenes, pueblos originarios, personas pobres, y mujeres. Y sirve poner ejemplos concretos para que la gente entienda la gravedad de estas dos normas que el Ejecutivo quiere imponer. Por ejemplo, un préstamo de dinero con cláusulas muy gravosas para un jubilado, que ante la necesidad y la situación en la que se encuentra, no tiene asesoramiento jurídico, por lo que firma el contrato y se lleva la plata. Después, el jubilado empieza a pagar pero no puede continuar abonando porque no le alcanza. El prestamista inicia un juicio. El juez no puede controlar las cláusulas, las condiciones. Entonces cuando inicia el juicio, el prestamista lleva adelanto el embargo mediante la Justicia, muy probablemente el jubilado nunca se presente ni busque abogado defensor porque no cuenta a veces con recursos, entonces la Justicia saca sentencia y aparece una norma abusiva. Esa rueda de injusticia habilitan estas dos normas, por poner un ejemplo.

-¿Por qué hace ahora la presentación, luego que el Senado rechazara el Mega DNU?

Porque nos encontramos en una situación de extrema tensión. Nosotros estamos obligados a defender la Constitución. Y entonces, si encontramos un sistema jurídico que tiene un bloque de constitucionalidad y después viene un DNU que no respeta ninguna regla de las establecidas en la constitución y que encima hace este ataque, estamos obligados a accionar. Nuestro pedido se inicia ahora y no cuando entró en vigencia porque estuvimos esperando el tratamiento por parte del Congreso de la Nación. Es decir, que se siguieran los resortes que tiene previsto la constitución para tratar al DNU. Recién ahora el Senado lo rechazó y en Diputados aún no lo han tratado y es muy probable que esto demore un buen tiempo. Y mientras tanto el DNU sigue en vigencia. Entonces, frente a esta situación, y ante la evidencia de su inconstitucionalidad, es que interpusimos esta acción.