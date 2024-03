Se le complica al Gobierno nacional el fin del “cepo” cambiario

En los pasillos del Palacio de Hacienda hay optimismo con los resultados económicos. Allí, un equipo que analiza los números fríos desde planillas de Excel destaca que la inflación desacelera, el déficit fiscal baja y el Banco Central acumula reservas. Dejando de lado que tanto la caída del consumo como la recesión de la actividad explican en gran parte esas variables, desde el gobierno hay optimismo: “si liberalizamos el acceso a los dólares, la economía rebota”, repiten.

La Argentina necesita comenzar a aflojar los controles cambiarios para dar pasos hacia el saneamiento de la economía, según los términos del gobierno. Levantar el llamado “cepo” a la compra de divisas a la par de la reducción del déficit fiscal es condición para que el plan económico de ajuste comience a mostrar sus frutos. De este modo, asumen desde la Rosada, aumentaría la inversión privada y comenzarían a contrarrestarse las consecuencias más próximas e inevitables del plan: recesión, desplome del consumo y desocupación.

Milei: “Si me ponen u$s15.000 millones, abro el cepo mañana y la economía despega”

En lo inmediato, dos factores presionan para el levantamiento del “cepo”. El más determinante tiene que ver con la disponibilidad de dólares que aún escasos son un condicionante duro para avanzar en esa dirección. El otro factor está asociado al anterior: liberar la compra de dólares sin reservas robustas ocasionaría un nuevo salto en el valor del dólar con efecto inflacionario, como vimos en toda devaluación existente.

Según las proyecciones del presidente anarcocapitalista podría liberarse el dólar en junio una vez liquidada la cosecha gruesa. Incluso hasta podría ocurrir antes, reveló el líder libertario, en caso de conseguir dólares frescos del Fondo Monetario o de fondos de inversión internacionales. La primera vía no parece ser muy sencilla.

Si bien es cierto que el Banco Central está acumulando reservas, también lo es que el superávit comercial obedece a una postergación del pago de las importaciones.

El superávit comercial tiene sus inconsistencias

Tal es así que desde que el grupo de frenéticos twitteros asumió la administración pública nacional la deuda del gobierno con los importadores acumula 6.995 millones de dólares, de acuerdo a información oficial del Banco Central. Dicho de otro modo, en lo que va del año cayó la cantidad de importaciones como consecuencia del desplome de la actividad económica (se produce menos, por tanto, se importan menos insumos). Pero asimismo las compras que se están haciendo al exterior no se están pagando, se “pisan” o, mejor dicho, se postergan.

Este dato matiza la cantidad de dólares que el gobierno declara haber conseguido consecuencia de que las exportaciones le ganan a las importaciones, lo cual, según sostienen, les permitiría levantar el “cepo” próximamente. Pero no solo las importaciones siembran un interrogante sobre el superávit comercial y, por tanto, en la cantidad de dólares disponibles, tampoco hay indicios de que las exportaciones vayan a expandirse lo suficiente. En lo que va del año, por caso, las ventas al exterior superan a las del primer bimestre de 2023, que fue un pésimo año exportador por la sequía.

Sin embargo, lejos estamos de un boom exportador. Si comparamos las exportaciones agropecuarias de febrero con los agrodólares liquidados en el mismo mes del 2022 nos encontramos abajo en alrededor de mil millones de dólares. La clave para la cotización del dólar y, consecuentemente, para la suerte de la restricción cambiaria está en la competitividad del tipo de cambio actual. Entonces vale preguntarse

En lo que va del año, las ventas al exterior superan a las del primer bimestre de 2023, que fue un pésimo año exportador por la sequía.

¿El valor actual del dólar estimula al agro a vender la cosecha?

Un importante cuadro técnico del sector exportador explicó a quien suscribe que para responder a esa pregunta hay que analizar “las decisiones comerciales que toman los productores agropecuarios”. En efecto, dejando de lado factores climáticos, si el ritmo de venta de la cosecha es bajo significa que el productor no encuentra estímulos en desprenderse de su producción. Por consiguiente, espera o un tipo de cambio más conveniente o una suba de la cotización de la soja en el mercado de Chicago o una baja en la presión impositiva. De lo anterior se desprende lo contrario, si el rito de venta es alto, entonces el productor encuentra estímulo en las condiciones de comercialización.

Actualmente, aclaró la alta fuente del sector agroexportador, el valor tanto de los principales granos exportable como así también del aceite de soja están a la baja en su cotización internacional. Si a eso se le suma la inflación que corroe la competitividad de un tipo de cambio que se mantiene prácticamente fijo el resultado no augura ningún boom exportador. Más bien lo contrario. En lo que va del año aún hay casi un cuarto de la cosecha pasada de soja guardada y sólo se lleva vendido el 1,6% de la última campaña sojera. Es decir, la soja, trigo, maíz y girasol, acumulan un ritmo de venta “debajo de los niveles mínimos históricos”.

Para un ex BCRA es “poco probable” que el Fondo vuelva a prestar

De no poder conseguir robustecer las reservas mediante exportaciones, la otra alternativa que maneja el gobierno es el préstamo externo. El mismo presidente reveló a la prensa que busca renegociar la deuda con el Fondo Monetario para hacerse de 15 mil millones de dólares frescos. Sobre esto mismo, un ex banquero central con relaciones en el mercado financiero internacional dijo en off a este medio que es “poco probable” que lo consiga. “Dos países miembros del FMI (Alemania y Japón) están hartos de la Argentina y su incumplimiento” y tampoco cuentan los libertarios con grandes apoyos del gobierno norteamericano.

El otro problema para que la Argentina reciba tamaño desembolso es que “ni el Fondo ni el Gobierno de EEUU cree que la Argentina vaya a usar esos recursos con fines productivos para estabilizar, sino que los utilizaría para una dolarización pura y dura y ellos están terminantemente en contra”. El ex banquero central enfatizó que cuando el Secretario de Estado yanqui, Antony Blinken, vino al país le dijo al presidente “que la reserva federal no bancará la dolarización de la Argentina”.

“Dos países miembros del FMI (Alemania y Japón) están hartos de la Argentina y su incumplimiento”.

Todo indica que se necesitará una nueva devaluación para que la liquidación de agrodólares

La otra vía, la del financiamiento privado, para nuestra fuente es más factible que el préstamo del Fondo, pero también tiene su dificultad. “Podría venir mediante bancos privados de segundo piso, pero hay muchas dudas, toda esa comunidad vive en países altamente desarrollados y las rarezas del gobierno los alarma, no lo ven serio. Ven a un imprudente”. De modo tal que por la vía del crédito privado el único camino es la “toma de deuda a tasa elevadísima”. Aunque para nuestra fuente la apuesta estará en otra vía que es la del blanqueo de capitales.

Conclusión: todo indicaría que necesitarán devaluar para estimular la liquidación de los agrodólares sacrificando la desaceleración de la inflación, exhibida como un trofeo de su plan económico. Sin embargo, no estaría en los planes del gobierno. El mismo ministro de economía dijo en conferencia: “muchachos… el dólar no va a aumentar”. La otra vía sería el endeudamiento a alta tasa ¿lo aprobaría el congreso? ¿conseguirá hacerse de dólares frescos mediante un blanqueo exitoso? O continuará con control cambiario más allá de junio a riesgo de que la palabra del presidente se devalúe.