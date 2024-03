Talleres goleó a Atlético Tucumán en el Estadio Mario Alberto Kempes

Talleres goleó 4-1 a Atlético Tucumán con un hat-trick de Federico Girotti en el Estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de la décima fecha de la Zona A de la Copa Liga Profesional 2024. De esta manera, el equipo de Walter Ribonetto comparte la punta junto con River, Argentinos Juniors e Independiente.

El partido comenzó a todo ritmo para Talleres, que en apenas tres minutos le marcó dos tantos al Decano, uno de Ramón Sosa anulado por un offside previo de Girotti, una de las grandes figuras de la noche.

La T no sacó el pie del acelerador después de su primera aproximación e inmediatamente el surgido en River abrió el partido al aprovechar un rebote que dio el arquero José Devecchi, tras un remate del propio Sosa, quien en la jugada anterior había clavado la pelota en el ángulo.

El VAR también revisó esta jugada para evaluar la posición de un Matías Galarza que estaba en fuera de juego, pero desde Ezeiza entendieron que el paraguayo no participó de la acción a pesar de su movimiento ante la defensa.

La respuesta de Atlético Tucumán, en tanto, llegaría a los 18 minutos con una volea a la carrera de Guillermo Acosta que se fue por arriba del travesaño. Una chance aislada -hasta ese momento- en medio de los constantes embates de Talleres.

Lo tuvo primero Rubén Botta, algo exigido debajo del arco, y después Girotti para establecer el 2-0, justo antes del derechazo de Sosa al lado del palo. El ex-San Lorenzo remató, Justo Giani salvó en la línea, la pelota pegó en el travesaño, rebotó en Devecchi y se metió en la red.

Sin embargo, Giani tendría su revancha a los 41 para cortar la mala racha del Decano en el campeonato (772 minutos sin marcar goles). Alexis Flores conectó, de cabeza, un centro de Agustín Lagos con rosca, la pelota impactó en el travesaño, le pegó a Girotti en el pecho y el número 40 inventó una chilena para el descuento de un equipo que marcó mano a mano con la desventaja y no ligó tanto en los rebotes antes de los vestuarios.

El comienzo del segundo tiempo fue la contracara porque funcionaron cambios que hizo Facundo Sava en Atlético Tucumán (Adrián Sánchez y Renzo Tesuri ingresaron por Guillermo Acosta y Mateo Coronel, respectivamente).

El Decano se adueñó del mediocampo, movió rápido la pelota y atacó con más claridad. Fue así como el arquero Guido Herrera se lució bajo los tres palos para evitar las anotaciones de Joaquín Pereyra y Marcelo Estigarribia.

Y justo cuando Talleres la estaba pasando realmente mal, el partido pasó de un posible 2-2 al 3-1 en una ráfaga. Sosa desbordó por la izquierda, metió un pase atrás y Galarza sacó un débil remate que complicó a Devecchi.

Así, la T se reacomodó por esas cosas del destino, pero no se conformó con esa diferencia de gol y buscó el cuarto, hasta que lo consiguió. Una pérdida de la visita terminó en una contra letal que concluyó Girotti gracias a otro centro atrás del indomable Sosa.

La cara de Sava lo decía todo, justamente porque la historia ya estaba liquidada. No hubo tiempo para más, salvo para las ovaciones que se llevaron los dos atacantes que metieron a Talleres en la carrera por la punta de la Zona A.

Síntesis de Talleres vs. Atlético Tucumán por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional:

Copa de la Liga Profesional.

Fecha 10.

Talleres - Atlético Tucumán.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Silvio Trucco.

VAR: Sebastián Martínez.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Kevin Mantilla, Miguel Navarro; Juan Portilla, Diego Ortegoza; Rubén Botta, Matías Galarza, Ramón Sosa; Federico Girotti. DT: Walter Ribonetto.

Atlético Tucumán: José Devecchi; Agustín Lagos, Alexis Flores, Gonzalo Paz, Matías Orihuela; Joaquín Pereyra, Nicolás Castro, Guillermo Acosta, Justo Giani; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Facundo Sava.

Goles en el primer tiempo: 3m Federico Girotti (T); 27m José Devecchi -en contra- (T); 41m Justo Giani (AT).

Goles en el segundo tiempo: 9m Matías Galarza (T); 23m Federico Girotti (T).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Adrián Sánchez por Acosta (AT); Renzo Tesuri por Coronel (AT); 13m Juan Portillo por Ortegoza (T); Marcos Portillo por Galarza (T); 21m Mateo Bajamich por Giani (AT); 25m Nahuel Bustos por Girotti (T); Valentín Depietri por Botta (T); 31m Nicolás Servetto por Estigarribia (AT); 35m Gustavo Bou por Sosa (T); Juan Infante por Paz (AT).