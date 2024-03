Tras hacerse público el aumento, Milei dijo que dará marcha atrás y culpó a CFK

A casi tres meses de asumir la Presidencia, se conoció que Javier Milei y su gabinete se aumentaron el sueldo casi un 50 por ciento. El mandatario argumentó que el decreto fue creado por Cristina Fernández. Sin embargo, el incremento lleva su firma y la de Nicolás Posse.

El escándalo sacudió la escena política este sábado, y dejó al descubierto que el ajuste solo es para el pueblo, ya que más allá de las excusas esgrimidas por el Presidente, y las acusaciones hacia la ex presidenta Cristina Fernández, resulta increíble que ni el mandatario ni su gabinete hayan notado un incremento del 50 por ciento en sus cuentas bancarias al percibir sus sueldos.

Es decir, recién al conocerse el aumento, en la crisis económica mayor de los últimos 40 años que atraviesa la Agentina, Milei aseguró que dará marcha atrás con dicho incremento, y buscó capitalizar el "si pasa, pasa", con acusaciones a la ex presidenta.

El mandatario dijo que se trató de "un aumento automático". "Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno", escribió Milei en su cuenta de X.

Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política… — Javier Milei (@JMilei) March 9, 2024

El Presidente aseguró que "cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos". "Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos", amenazó y prometió "retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido".

Pero el aumento de sueldo que el Presidente se otorgó a sí mismo y a su Gabinete fue realizado a través del Decreto 206/24, que firmó el 28 de febrero junto con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La respuesta de CFK

La ex vicepresidenta Cristina Fernández le respondió con dureza al presidente Javier Milei, luego de haber dado marcha atrás a un aumento de sueldos del 48% para él mismo y su gabinete que implementó durante el mes de febrero.

Es que, al retractarse, el mandatario se desligó de lo ocurrido y argumentó que esa actualización se trataba una medida automática que CFK había definido en el año 2010.

“Lo hacía más valiente Presidente”, cuestionó la ex jefa de Estado en un mensaje publicado en la red social X. “Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la… pic.twitter.com/KOBgU3ySg0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024

El 29 de febrero pasado, el Gobierno decretó un aumento salarial dispuesto para todo el personal jerárquico de la administración pública nacional, entre los que se incluye el cargo de presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios.

