Este viernes 1° de marzo, el intendente de la ciudad, Daniel Passerini, encabezará la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

La Sesión Inaugural del Período Legislativo 2024 del cuerpo, fue convocada por el viceintendente Javier Pretto, y las expectativas se centran en el mensaje que brindará Passerini a la ciudadanía frente a los ediles.

El acto dará comienzo a las 8:30, y se llevará a cabo en Parque Educativo Este, Campo de la Ribera, en la zona este de la capital.

En el primer periodo de sesiones que le toca inaugurar, Passerini desglosará los ejes de su gestión para este periodo legislativo en la ciudad. Y la novedad está dada por los cambios que se produjeron en el país desde el momento de su asunción al frente del Departamento Ejecutivo, el pasado 10 de diciembre.

La difícil situación económica que se arrastraba, se vio empeorada por las brutales políticas de ajuste implementadas por el Gobierno del presidente Javier Milei. Tales políticas se centran en el achicamiento del Estado, la eliminación de la obra pública y recortes de partidas fundamentales que recibían las provincias, entre otras medidas.

El escenario para el intendente se alteró, y una de los primeros efectos de las fuertes decisiones del Gobierno nacional en la ciudad, fue la eliminación de los subsidios al transporte urbano del interior del país, lo que modificó sobremanera la asignación de recursos prevista, a fin de garantizar un servicio tan esencial y siempre motivo de cuestionamientos para la cada administración municipal.

El boleto del transporte llegó a los 700 pesos y alimenta un malestar social que no para de crecer, más aún si se tiene en cuenta que son los trabajadores y trabajadoras los que deben afrontar esta tarifa, un gasto mensual que cada vez les insume un porcentaje mayor de sus magros ingresos.

Encima, una de las principales empresas concesionarias del servicio de transporte urbano no renovó la concesión y a partir de este viernes deja el sistema. El desafío de la estatal Tamse (y la otra privada que sigue, Coniferal) es subsanar el vacío y atender las líneas que cubría ERSA para no afectar el servicio, o al menos que no se vea resentido,

Apoyo a Llaryora

Por otra parte, se descuenta que Daniel Passerini, frente al Concejo Deliberante, brindará un fuerte apoyo al gobernador Martín Llaryora. Como nuevo dato desde aquél lejano 10 de diciembre, debe considerarse la inédita confrontación entre el Presidente y los gobernadores, a partir de no haber logrado el Gobierno que apruebe la Cámara de Diputados el ambicioso proyecto de "Ley Bases" (o Ley Ómnibus).

En la búsqueda de responsables del fracaso del proyecto fundante del modelo ultraliberal del Gobierno, Milei arremetió contra los gobernadores y, en particular, contra Llaryora. El nivel de agresiones que le dispensó al mandatario, con acusaciones y "chicanas" de todo calibre, es inédito. El oficialisno provincial de Hacemos Unidos por Córdoba, a través de sus dirigentes, se pronunció en repudio a los ataques, incluso la Legislatura de la Provincia. De ahí que se espera que el intendente dedique un párrafo especial a este punto.

En otros terrenos, seguramente hará hincapié en la manera en el la Municipalidad encarará, con recursos reducidos, la continuidad de la obra pública en la ciudad y la atención de otros aspectos que en campaña siempre destacó: salud, educación y seguridad.