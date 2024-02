El presidente de Talleres, Andrés Fassi, en un mensaje dirigido a los socios de la institución, anunció este miércoles que desistió de cobrarles un aporte extra, con la forma de bono Día del Socio, para el encuentro que el conjunto de barrio Jardín mantendrá el sábado con River Plate.

Fue a pocas horas de haberle restado importancia a las críticas que se multiplicaron entre la parcialidad “albiazul” por el aporte impuesto, y que generaron un fuerte debate en redes sociales.

Fassi había dicho sobre la implementación de un "aporte adicional" en el precio de las entradas para el partido con River: "No me importan las críticas. Tengo esta responsabilidad hace nueve años y cuando llegué estábamos en el Federal; hay que tener memoria”. Hoy se rectificó, dio marcha atrás en sus dichos, consciente de que no habían caído nada bien en la hinchada, en definitiva el gran sostén de la institución.

El bono dispuesto por la dirigencia “albiazul”, denominado "Día del Socio", importaba un aporte económico por parte de los asociados al club de entre cinco y nueve mil pesos, para un partido que también contará con la parcialidad "millonaria".

En la noche de este miércoles y a través de la red social “X”, Fassi en un video sostuvo: “Escuchamos a nuestros socios y tenemos un mensaje. El Día del Socio se pospone para el segundo semestre de este 2024. El próximo sábado se ingresa solo con su cuota social al día y no deberán realizar el aporte extraordinario”.

En el video, de casi nueve minutos, Andrés Fassi se dirige a los socios de Talleres en tono esta vez conciliador, complaciente. En modo dirigente “populista”, le habló a la parcialidad: “Hoy te escuché yo a vos, escúchame también a mí”.

El aporte adicional que se le solicitó al socio para el partido del sábado, en un momento particularmente difícil en términos económicos para la mayoría de la población, según prometió Fassi, se cobrará recién en octubre, cuando Talleres juegue el clásico con Belgrano.

“Hoy te escuchamos, hay un solo Talleres y estamos todos juntos, muy unidos; por eso los escuchamos, por eso transferimos el Día del Socio para que ese día de octubre haya 62.000 hinchas con 62.000 banderas jugando el clásico contra Belgrano. Pero les pido una sola cosa: ese día tenemos que pasar ya los 85.000 socios, nos quedan seis meses para hacer 15.000 nuevos socios, y es el esfuerzo que yo les pido. Yo los escuché, ahora escúchenme ustedes a mí”, expresó el titular de Talleres en otro momento de su mensaje.